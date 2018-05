Ce cred bărbaţii despre femeile care au făcut sex cu mai mulţi parteneri. Răspunsurile lor te vor uimi!

In realitate insa, lucrurile stau cu totul altfel. Barbatii nu au nicio problema cu acest aspect, ba chiar spun ca sexul cu mai multi parteneri le ajuta pe femei sa ajunga la maturiatatea sexuala.

Iata cateva dintre raspunsurile barbatilor la intrebarea "Ce parere aveti despre femeile care s-au culcat cu mai multi parteneri".

"Sexul este bun si sanatis. Ar trebui facut oricand si cu oricine, atat timp cat te protejezi de boli". Manu, 25 de ani, Bucuresti

"Nu este vorba despre numarul partenerilor. Eu cred ca femeile ar trebui sa aiba mai multi parteneri sexuali, pentru a-si descoperi corpul si proprile placeri. Nu ar trebui sa fie nicio presiune pe femei in acest aspect, mai ales in epoca in care traim.

De asemenea, trecutul unei femei nu ar trebui sa ii afecteze relatiile amoroase viitoare", Dan, 35 de ani, Ialomita.

"Ce intrebare este asta? Traim in 2015. Chiar nu am nicio problema cu asta!", Edi, Caracal, 24 de ani.

"Este decizia lor. Niciunui barbat nu ii pasa de asta", Andrei, 21 de ani, Dambovita.

"Femeile care au avut mai multi barbati sunt mult mai experimentate in pat, iar barbatii adora asta. Numarul partenerilor sexuali le-a ajutat sa fie ceea ce sunt astazi. Nu judec femeile in niciun caz in functie de acest aspect", Constantin, 37 de ani, Bucuresti.

"Nu sunt ingrijorat in privinta asta. Fiecare experienta sexuala le ajuta pe femei. Ceea ce au avut in trecut sunt relatii separate, diferite. Acestea le ajuta nu numai pe plan sexual, ci si emotional in relatiile ulterioare", Cristi, 30 de ani, Iasi.