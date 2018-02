Cum sa cuceresti o femeie: 5 complimente pe care orice femeie vrea sa le auda

In momentul in care te intrebi cum sa cuceresti o femeie, este important sa intelegi ca trebuie sa iti privesti sotia ca pe o fiinta complexa care are foarte multe de oferit. Tocmai de aceea este atat de important sa recunosti femeia pentru persoana care este si sa n-o vezi ca pe un obiect sexual. Iar la intrebarea cum sa cuceresti o femeie raspunsul este prin complimente de calitate, care sunt mai rare decat sunt banii in punctul cel mai de jos al unei crize economice.

1: Complimenteaza-i inteligenta

Da, femeile chiar au creier. Femeile sunt creative; conduc companii, sunt politicieni de succes sau matematicieni. Gandeste-te la un domeniu si o sa gasesti imediat si femei in varful piramidei. Din nefericire sunt foarte multi barbati care nu vor sa recunoasca acest fapt. Tocmai de aceea, femeile apreciaza cand sunt privite ca fiintele complexe care sunt. Ofera-i sotiei tale complimente legate de creierul ei, de modul in care priveste ea lucrurile, de abilitatile ei, va insemna mult mai mult decat sa-i spui ca arata bine intr-o anumita rochie. Arata-i cat de mult ii apreciezi inteligenta si vei vedea cat de recunoscatoare va fi.

2: Arata-i aprecirea pentru realizarile personale

Femeile muncesc la fel de mult precum barbatii, iar uneori chiar mai mult, pentru a-si atinge obiectivele. Intr-o societate dominata de barbati, in care femeile nu primesc aceleasi salarii precum cele pe care le primesc barbatii aflati in aceeasi pozitie, este foarte important sa recunosti meritele unei femei atunci cand urca pe scara sociala, politica, economica etc. Si nu le este deloc usor s-o faca. Complimenteaza-ti sotia pentru obiectivele pe care si le-a stabilit si indeplinit. Merita aceasta recunoastere din partea ta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.