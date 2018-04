De câte ori e normal să faci sex pe săptămână? Află cum stau româncele la sex. STUDIU

Si, totusi, la intrebarea care te macina nu vei putea gasi un raspuns concret, caci normalitatea difera de la persoana la persoana. Potrivit unor studii realizate la Centrul pentru Sexualitate si Cuplu din San Jose, Statele Unite, 1 din 5 cupluri nu face deloc sex (sau mai putin de 10 ori pe an) si sotii nu se declara deloc nemultumiti de situatie. De asemenea, o treime din cuplurile chestionate s-a declarat nemultumita de faptul ca nu se sincronizeaza pentru a face sex.

Cert este, spun specialistii, ca libidoul este in scadere la nivel mondial, atat la barbati, cat si la femei, doar ca la femei este mult mai evident. Lipsa sexului in cuplu pare sa devina noua problema a mileniului in majoritatea cuplurilor.

Nici in Romania lucrurile nu sunt departe de cifrele inregistrate la americani. Iata ce reiese dintr-un studiu realizat in Romania.

Potrivit datelor prezentate, 38% dintre respondente afirma ca intretin mai putin de un contact sexual pe saptamana, 23% au un numar de 1-2 contacte sexuale pe saptamana, in timp ce 9% dintre respondente au mai mult de 3 contacte sexuale saptamanal. Numarul de contacte sexuale saptamanale scade o data cu inaintarea in varsta. De altfel, romancele considera ca 1-2 contacte sexuale lunare sunt suficiente pentru a avea o viata de cuplu sanatoasa, in timp ce femeile aflate la menopauza tind sa aiba si mai putine. "E cam mult... norocul meu este ca si sotul meu s-a mai linistit. In tinerete era zburdalnic", a declarat o femeie aflata la menopauza. De asemenea, femeile insarcinate sau cu copii mici sunt si mai putin interesate de capitolul sex. "E prea mult, deocamdata. O data pe luna", a completat o femeie cu copil mic in timpul sondajului de opinie.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.