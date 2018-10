Femeie moartă în condiţii suspecte la Sanador. Medicii, acuzaţi de malpraxis. Rudele victimei au făcut plângere penală

O femeie de 65 de ani a ajuns la Sanador pentru a face analize încă din luna martie a acestui an. A primit îngrijiri medicale tot la Sanador în urma unui accident vascular. După ce a ajuns acasă, femeie a acuzat dureri de burtă și s-a întors la spital.

Fiii femeii susțin că medicii de la Sanador i-au pus un diagnostic greșit și anume infecție cu bacteria Clostridium difficile. A primit tratament pentru acest diagnostic, iar în urmă cu aproximativ o lună i-a fost descoperit adevăratul diagnostic, o problemă la nivelul vaselor de sânge.

În ultimele 10 zile a fost operată de patru ori. Medicul chirurg spune că evoluția după operație a fost una bună, dar starea ei de sănătate s-a înrăutățit în ultimele două zile, iar joi dimineața a încetat din viață.

"Mama noastră a ajuns aici, la un spital privat, unde oamenii ar fi trebuit să aibă grijă de ea şi să o facă bine, însă a fost diagnosticată după trei internări. De fiecare dată a fost greşit. I s-au dat medicamente, i s-au dat antibiotice pentru stomac deşi ea avea o problemă la vasele de sânge. Practic, era în faza iniţială a unui infarct. Pur şi simplu, nu mai circula sângele către organele interne şi medicii o tratau pentru diferite infecţii la stomac", a explicat George Rotariu, fiul femeii decedate.

Bogdan Marţian, şeful secţiei de chirugie generală de la Sanador, spune că nu are nimic să-și reproșeze.

"Diagnosticul a fost pus în aceeași zi, a început un tratement agresiv, cum e peste tot în lume, pentru lischemie mizenterică, boala pentru care suferea, a primit un anticoagulant, cu care a evoluat bine pentru două zile, după două zile, toată simptomatologia s-a ameliorat, după care sub același tratament starea a revenit mai proastă, s-a agravat. Aorta dumneaei era calcar, calcificată, lipsită de elesticitate, tot peretele vascular arterial calcificat. Pe 9, în situația asta am explicat familiei că singura resursă pe care o mai putem lua în considerare ar fi o intervenție chirurgicală pentru a dezobstrua artera, fie a rezeca partea de intestin care e mort. Le-am explicat și au înțeles că e posibil să nu putem depăși momentul operator sau să apară complicații importante. Nu am obținut o semnatură din partea lor că au înțeles, dar au semnat la fiecare gest medical, au semnat protocoalele nostre de accept", a susţinut chirurgul Bogdan Marţian.

Familia femeii a depus o plângere penală pentru malpraxis. Motivul ar fi că înainte de diagnosticul corect, femeia ar fi fost tratată pentru o altă problemă care nu ar fi existat, iar acest lucru i-ar fi înrăutățit starea.