Firea, mesaj pentru Dăncilă: Aştept cu puţină îngrijorare o decizie privind transferul Centurii către Primărie

„Eu sunt la al patrulea Guvern ca primar general. Am lucrat pe timpul lui Cioloş, am lucrat pe timpul Guvernului Grindeanu, apoi Mihai Tudose, iar acum, de departe, şi nu o spun pentru că este doamnă, este un cu totul alt stil de lucru, cu totul altă eficienţă a muncii, o cu totul altă preocupare pentru proiectele aceastea care fac viaţa mai bună. Aştept cu interes, şi puţină îngrijorare, ce decizie se va lua la nivelul Ministerului Transporturilor, cu privire la Centura ocolitoare a Capitalei. Timpul nu mai are răbdare”, a declarat Gabriela Firea, vineri seara, la Antena 3.

Edilul a mai precizat faptul că „europenii ne consideră caraghioşi pentru că nu avem o centură”.

„Dacă guvernele post-decembriste atât au putut să facă, şi anume aproape nimic în privinţa centurii ocolitoae a Capitalei, şi noi trebuia să avem la acest moment două centuri. Una care să funcţioneze strict pentru Capitală şi una pentru tranzit. Devenim în ochii tuturor europenilor caraghioşi (…) ne întreabă ambasadele de ce nu rezolvăm această problemă”, a declarat, Gabriela Firea, potrivit Mediafax.

De asemenea, primarul general a lăsat de înţeles că funcţionari din Ministerul Transporturilor ar bloca preluarea Centurii Capitalei de către Municipalitate, pentru că ar avea interese personale şi de partid.

Edilul a mai precizat faptul că „în două săptămâni am rezolvat cu doamna Dăncilă ce nu am reuşit cu două Guverne”, făcând referire la terenul pentru Spitalul Metropolitan, care a fost transferat recent de la Guvern către Pimărrie.

„Domnul Tudose a recunoscut că a fost minţit de anumiţi miniştri”, a mai declarat Firea, legat de transferul respectivului teren, care s-a aflat într-un blocaj anul trecut.

