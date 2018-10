Horoscop DRAGOSTE 22-28 octombrie 2018. Săptămână răvăşitoare cu Luna plină şi cu Uranus în peisaj! Aşteaptă-te la neprevăzut!

Intram in zodia Scorpionului incepand din 24 octombrie, deci pregateste-te pentru o luna a misterelor, secretelor, scormonitului in propriile umbre dar si in ale persoanei dragi. Ce va iesi?

Vom trai si vom vedea fiecare!

Luna plina in Taur de Marti va pune lumina pe siguranta fizica si materiala pe care o avem in relatii...sau nu o avem. Luna plina este in opozitie cu Venus ce inca se misca retrograd pe cer. Drept rezultat, ceea ce vrei si ceea ce ai nevoie de la iubire poate atinge nivele ciudate.

O pasiune incredibila pe care o simti pentru cineva poate veni cu pretul sigurantei tale dintr-un anumit punct de vedere. Chiar esti dispus sa platesti acest pret ? Este o dilema intre pasiunea fizica sau emotionala si starea de securitate a vietii de zi cu zi. In aceasta saptamana, poti descoperi ca cele doua nu merg, de aceasta data, mana in mana!

Pentru altii, ceea ce credeati ca a fost ceva doar fizic si pasional se poate dovedi cu sanse sa se adanceasca in ceva cu substanta reala, ceva in care iti poti cufunda inima.

Exista si sanse frumoase oferite de Saturn – care este intr-un aspect frumos cu Luna plina si cu Venus – ca in unele relatii de iubire sa se implineasca si acele nevoi de siguranta chiar daca in trecut nu era cazul.

Iata si mesajul principal pentru fiecare zodie in horoscopul saptamanal pentru 22-28 octombrie 2018:

Horoscop dragoste Berbec

Dupa ce, poate, ai simtit ca nu o poti scoate la capat cu orice subiect financiar comun si dilemele sale in relatia cu partenerul, acum in sfarsit apare un raspuns. Ai putea primi o veste financiara care sa te implineasca si sa reintareasca increderea pe care o ai ca poti castiga bani in felul tau si poti contribui la finantele cuplului. In acelasi timp, se pare ca poti beneficia de banii partenerului acum. Acesta/aceasta te poate sustine cu orice cheltuiala justificata ai, totul este sa comunici cu iubire.

Horoscop dragoste Taur

Esti pregatit pentru o schimbare semnificativa in relatia ta iar motivul cheie este acela ca esti pregatit sa iti asumi cele mai profunde si sincere sentimente fata de cineva. Poti fi in pozitia in care ai de ales in dragoste, de ales intre cineva din trecut ce doreste reconciliere si cineva nou care a intrat recent in peisaj. In timp ce aceasta alegere ti-a dat multa anxietate in ultimele saptamani, este ceva adus de energia Lunii pline in Taur care va aduce, in sfarsit, lumina claritatii. Vei sti cu cine doresti sa fii.

Horoscop dragoste Gemeni

Situatia vietii tale financiare comune de cuplu poate sa iti faca efectiv rau in aceste zile, iar daca este acest caz, pregateste-te pentru o schimbare. Nu iti poti internaliza durerea simtita la nesfarsit, cauzata fie de o pierdere, o tradare sau de o lipsa de claritate intr-o relatie. Nu te poti invinui tot pe tine sau sa joci jocul mintii "daca daca?" care duce doar la stres mental care nu te ajuta. Este o saptamana buna sa cauti singuratatea, odihna si recuperarea in orice forma care ti se potriveste. Ai putea dori sa discuti cu un terapeut si sa ai grija mai buna de tine din punct de vedere fizic. Vei iesi de aici mai puternic decat oricand. Persoana care va trai privilegiul de a te iubi de acum incolo nu te va lua ca si cum i se cuvine.

