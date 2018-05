Horoscop zilei de duminică, 13 mai 2018. Mercur în Taur te face căpos. Renunţi sau nu?

Pregateste-te sa ai o revelatie intr-un anumit domeniu al vietii tale. Iti poate lua mai mult timp sa iei o decizie dar o data luata, vei deveni foarte incapatanat pentru ce ai decis. Fii atent insa : cei ce nu sunt in stare sa isi retraga o opinie se iubesc pe ei insisi mai mult decat iubesc adevarul. E bine sau nu ? Tu vei vedea, in functie de circumstantele vietii tale.

Citeste aici articolul: Dupa 80 ani, Uranus se muta in Taur pana in 2026 ! Totul despre socanta miscare. Tu poti da drumul sigurantei tale?

Duminica 13 mai este ultima zi a unei saptamani ceva mai potolite inainte de marile miscari de saptamana viitoare din 15 mai si cu tot ce va urma pana la finele lunii. Sa tragem aer in piept, avem nevoie!

Iata horoscopul zilei de DUMINICA 13 mai 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca esti in dispozitia sa fii sigur, foarte bine, fii singur, pune in practica. Nu e nevoie de prieteni si nu e nevoie de muzica mereu. Baga-te in pijama sau mergi singur in aer prin natura, tu alegi. Daca ai stres despre bani, stai linistit, sunt perspective sa vina mai multi bani spre tine curand.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Sunt mari probabilitati sa ai o inovatie de succes care sa dea peste cap conventiile si traditiile pe o tema anume. Dupa-amiaza, poti reusi sa calci pe cineva pe nervi, deci ai grija. Seara iti promite un ambient care iti va schimba o slabiciune intr-un punct forte.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este foarte probabil ca astazi iti vei canaliza energia in mod constructiv, in loc sa te ingrijorezi pe aspecte minore inerente vietii. Seara, probabil ca vei merge la o portie de cumparaturi cu partenerul. Nu te panica, cheltuielile promit si beneficii frumoase.

