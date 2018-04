Horoscopul zilei de 26 aprilie 2018. Agitaţii mari stârnite de Marte în conjuncţie cu Pluto

Pluto este cea mai intensa planeta din sistemul solar, deci de multe ori nu o vezi asa. Pluto este ca o oala sub presiune. Este ca o lava pregatita sa erupa. Poate ca nu vezi ce se petrece in adancimi dar cu Pluto poti face si pariu ca multe se intampla ! Pluto abia a schimbat directia in retrograd acum cateva zile si este mai puternic ca oricand.

Si iata ca vine si Marte, planeta actiunii, in conjunctie cu Pluto. Conjunctia dintre 2 planete apare cand cele doua sunt aliniate de-o parte si de alta a hartii astrale. Ele se pot misca impreuna, ceea ce face conjunctia si mai puternica sau se pot misca separat. Cand doua planete sunt in conjunctie, ele tind sa isi combine energiile si sa se imputerniceasca reciproc.

Marte va agita oala cu presiune inca si mai mult... asa ca este posibil sa iasa balamuc in bucatarie. In loc sa te superi, gandeste-te la ce ai incercat sa suprimi in viata ta. Acea parte din tine este inca vie si va veni intotdeauna inapoi sa te bantuie pana cand inveti cum sa o imblanzesti.

Iata horoscopul zilei de JOI 26 aprilie 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Aceasta zi aduce cu ea un aspect mai problematic intre Marte si Pluto si asta te poate impinge spre a lua decizii nu tocmai intelepte. Este legat cu cariera si imaginea ta, deci sa fii atent. Ar mai putea fi ca primesti o oportunitate buna si trebuie sa o abordezi cu diplomatie, caracteristica in care nu excelezi. Ia-o usor pas cu pas astazi. Nu ai de ce te teme daca apare o oportunitate, ar fi un beneficiu pentru cariera ta.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Exista acest unghi tensionat intre Marte si Pluto acum iar pentru tine asta inseamna ca e vorba de relatii. Esti cunoscut ca verbalizezi lucrurile fix asa cum sunt si asta te poate face acum sa spui prea multe. Acesta este sindromul taurului infuriat si in timp ce tu crezi ca esti doar sincer, cuvintele tale pot avea un impact si o reactie serioasa de la cineva apropiat. Cu asta in minte, gandeste inainte sa vorbesti si daca trebuie sa ai o conversatie serioasa, planifica-ti cuvintele ca sa nu spui ceva ce vei regreta.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Sunt asa de multe emotii care plutesc in jur iar azi avem Marte si Pluto in exact aceeasi formatie. Asta inseamna ca azi ai putea sa beneficiezi de o eliberare emotionala care sa iti permita sa lasi sa treaca orice durere veche. Insa asta vine cu un pret de platit si va trebui sa porti o conversatie dificila cu cineva ca sa primesti raspunsurile de care ai nevoie si care iti permit sa mergi mai departe cu viata ta. Nu trebuie sa iti fie rusine sa porti discutia daca ceva s-a copt de ceva timp.

