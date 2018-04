Loredana Chivu a încercat să se sinucidă

Loredana Chivu ar fi încercat să îşi ia viaţa, informează România TV. Echipajul de salvare sosit la fața locului i-a acordat primul ajutor medical, vedeta tv fiind conștientă.

Loredana Chivu a mai avut o tentativă de suicid. În 2016, fost asistentă TV a ajuns de urgenta la spital dupa ce a inghitit doua folii de somnifere. Razvan, fratele blondinei, a fost cel care a salvat-o de la moarte.

"Am venit acasa pe la 10-11 noaptea. Am intrat la ea in camera. Am vazut niste folii in pat si am crezut ca s-a sinucis. Minute bune am incercat sa o trezesc. Eram speriat, nu stiam ce sa fac. Am sunat la Ambulanta, a venit si am mers la spital. I-au pus aparatele alea au vazut ca e grav si au hotarat sa mergem la spital", a declarat Razvan Chivu la la vremea respectivă.

O posibilă cauză a tentativei de sinucidere ar fi aceea că Loredana Chivu a fost înşelată de iubit.

Loredana Chivu s-a despartit de iubitul ei de Paste, dupa ce ar fi fost umilita in ultimul hal. Mai precis, acesta ar fi inselat-o cu o prietena.

"M-a umilit, si-a batut joc de mine, m-a mintit, nu m-a iubit niciodata. Avea o relatie in paralel cu o alta femeie pe care eu o cunosc, nu o pot numi prietena. Nu inteleg de ce a stat atat cu mine, de ce s-a intors la mine mereu cand ne desparteam, de ce-mi spune ca ma iubeste si sa-l iert! I-am oferit totul, si el si-a batut joc de mine. Simteam de ceva timp ca sunt insealata si l-am tot intrebat si-mi spunea ca nu e adevarat. Dar acum sunt 100% sigura pentru ca am vazut cu ochii mei. Aleia ma vorbeste de rau, rade de mine, isi bate joc, si mie, in fata, imi spune ca ma iubeste", le-ar fi spus Loredana Chivu apropiatelor ei, conform WOWbiz.ro.