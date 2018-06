Lumea muzicii, în doliu. Şi-a dedicat întreaga viaţă celei mai îndrăgite trupe

Jerry Hopkins, publicist la revista Rolling Stone, a murit la vârsta de 82 de ani, după o boală lungă, anunţă familia lui.

Hopkins a scris, printre altele, şi biografia trupei Doors, "No One Here Gets Out Alive", care a stat apoi la baza filmului realizat de regizorul Oliver Stone.

Jerry şi-a început cariera de publicist la Rolling Stone cu un text despre un concert The Doors la care asistase. Evoluţia scenică a lui Jim Morrison l-a frapat atât de tare, încât a reuşit un text care a rămas iconic pentru stilul publicistic.