Motivele NEASTEPTATE pentru care ai un travaliu prelungit

Din fericire, natura este miraculoasa si a conceput contractiile in asa fel incat ele sa vina in valuri, cu pauze intre ele, rastimp in care corpul sa elibereze hormonii care sa usureze durererea.

Travaliul nu incepe sa se masoare de la prima contractie, ci din momentul in care dilatatia a ajuns la 4-7 centrimetri, iar contractiile devin regulate. Femeile care spun ca au stat in travaliu zile intregi erau de fapt intr-un stadiu de travaliu incipient. Potrivit medicilor, un travaliu mai lung de 20 de ore nu este normal.

Iata 4 motive pentru care travaliul se prelungeste.

1. Dilatatie lenta

In primul stadiu al travaliului, colul uterin incepe sa se subtieze si se dilate. Contractiile muschilor uterini deschid cervixul, care devine una cu uterul. La toate nasterile, contractiile incep bland si se intensifica pe masura ce timpul trece. Intervalul dintre contractii devine din ce in ce mai scurt, iar durata si intensitatea contractiei mai mari.

La unele femei, cervixul are o rata de dilatare de un centrimetru pe ora, in timp ce la altele dilatatia se produce foarte lent.

O femeie care a avut probleme cervicale poate intampina probleme de dilatatie prin pricina rigidizarii colului uterin.

De asemenea, epuizarea fizica si deshidratarea pot contribui la un travaliu lent, de aceea este indicat sa consumi suficiente lichide si sa te odihnesti.

Stimularea medicala a maririi colului uterin presupune ruperea membranelor si administrarea de oxitocina sintetica intravenos.

2. Emotiile

Natura a lasat ca nasterea sa fie rapida si fara complicatii. In salbaticie, mamiferele isi gasesc locuri sigure in care sa nasca, se elibereaza oxitocina, uterul se contracta, iar puiul iese. Oxitocina se elibereaza in cantitati mai mari in momentul in care neocortexul (partea din creier rezervata gandirii) nu recunoaste niciun semn de amenintare.

Numai ca 96% dintre femei nasc intr-un mediu aglomerat, zgomotos si bine luminat, lipsit de intimitate, care excita neocortextul. Acesta trimite mesaje de alerta in organism, iar corpul este in stare de vigilenta, nicidecum de relaxare. Pentru ca, in locul oxitocinei se elibereaza adrenalina, adica hormonul de lupta sau fugi. Adrenalina stopeaza contractiile, intareste muschii si intensifica durerile.

Femeile care nasc in medii in care se simt confortabil si in siguranta nasc mult mai repede.

