O vedetă a primit o filmare cu viitorul soţ, cu momente intime în compania altei femei FOTO

Deși o curta de foarte mulți ani, bruneta nu i-a acordat prea multă atenție, până când a început să se apropie de familie, de mama, sora și fiica ei, scrie cancan.ro. A reușit s-o cucerească destul de ușor, gesturile lui fiind de natură să o impresioneze foarte tare.

Citeşte şi Mihaela Rădulescu loveşte din nou. Cum s-a pozat DIVA de la MONACO: "Faci tu asta?" FOTO

"Pe bărbatul ăsta îl cunosc de foarte mulți ani, mi-a făcut mult timp curte. Eu nu mai aveam de gând să intru în relație cu cineva, decisesem să rămân singură pentru totdeauna. El a insistat foarte mult, a început să vorbeasă cu mama, cu fiica mea, sora mea, spunea că își dorește o familie, că sunt femeia ideală, că mă visează de mulți ani.

Când a început să îmi scrie, el lucra în Belgia, zicea că e inginer topograf. Și mama mi-a spus să îi dau o șansă, ea știa că nu mai voiam pe nimeni în viața mea, dar a zis să încerc. A venit la mine acasă, era Dumnezeu pe pământ, făcea curățenie, de mâncare, se ducea la piață, mă încheia la pantofi, mă descheia, pe mama o încălța, o descălța. Îmi spăla chiar și lenjeria intimă", a mărturisit Consuela.

Bărbatul a insistat să se căsătorească, iar ea a fost de acord

Cererea în căsătorie a venit destul de repede, iar ea a acceptat, însă nu a vrut să facă nunta imediat, așa cum își dorea el. "Am luat decizia să ne căsătorim, însă i-am spus că mie îmi trebuie timp, eu vreau nuntă ca-n povești, eu sunt cineva, nu pot s-o fac așa, de pe-o zi pe alta. Și am început să facem pregătirile, să vedem pe cine invităm și toate cele", a mai spus Consuela di Monaco.

A primit o filmare intimă cu iubitul ei și o altă femeie

Se pare că bruneta și-ar fi dat seama că intențiile bărbatului nu erau chiar cele mai bune, însă a fost convinsă că a fost mințită abia când a primit un filmuleț explicit, în care iubitul ei îi făcea sex oral unei alte femei. Pe lângă această demonstrație, Consuela a primit și alte informații, precum că acesta ar vâna doar femei cu bani.

"La un moment dat, relația a început să scârție, de la un timp îmi tot bătea niște apropouri, de bani, dar mă făceam că nu aud. Și când mi-a cerut direct, i-am zis că nu am, eu muncesc pe bani, nu le dau bărbaților. Recent, am primit filmarea asta cu el, când îi face sex oral unei femei și am aflat că e gigolo, că umblă și cu alte femei, mai umbla cu una de prin Olanda, una din Belgia, femei cu bani. A văzut că de la mine nu scotea nimic, a plecat la alta. O femeie de prin Tecuci, cu doi copii, care ar avea averi și ar fi dispusă să îi dea bani. Pe mine m-a păcălit prin comportamentul lui. El vrea bani de la femei, iar ele probabil vor altceva. Probabil c-o fi și actor porno, nu știu. Acum se ascunde, nu-i de găsit", a mai declarat Consuela.