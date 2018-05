Poveste adevărată: A făcut sex cu cel mai bun prieten. Ce a urmat e îngrozitor!

Femeia, care are 23 de ani şi nu ştia dat numele, a povestit, pe site-ul reddit.com, despre prietenia dintre ea şi Paul, la rândul lui în vârstă de 23 de ani. "Am fost prieteni mulţi ani. Am mai flirtat, dar el a fost mereu în relaţii cu alte persoane, iar eu am fost umărul pe care a plâns. Relaţia noastră a fost mereu una platonică", a spus tânăra, conform dailymail.co.uk.

Ea a mai povestit că Paul a fost implicat în multe relaţii în care partenera îl controla şi nu a putut vorbi cu el. După o astfel de idilă, cei doi s-au apropiat şi mai mult: "Am fost mereu sprijinul lui. Am devenit foarte apropiaţi. Noi ne luam mereu în braţe şi ne ţineam de mână, dar nu am făcut nimic mai mult. Într-o seară, a venit să ne uităm la un film şi m-a sărutat. Apoi a fugit din casă, nu înainte de a-mi spune că nu poate face asta. Nu a mai vorbit cu mine timp de o săptămână, iar apoi s-a cuplat cu fosta prietenă. I-am spus că mă simt folosită, iar el a răspuns scurt 'Bine' şi nu am mai vorbit".

Relaţia lor s-a reînodat, dar Paul a insistat din nou să o ia în braţe pe fată şi să doarmă în acelaşi pat cu ea. De abia după ce Paul a pus punct unei alte relaţii, cei doi au făcut sex. "Ne-am îmbătat şi el a venit la mine. Ne-am băgat în pat şi m-a sărutat. Mi-a spus că mereu a avut sentimente pentru mine şi că mă place. Am făcut sex. Când încercam să adorm, m-a luat în braţe şi a spus că îi va fi dor de mine".

Însă, femeia a spus că a doua zi, Paul s-a comportat ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. "Mi-a spus că era beat şi că spera că dacă scăpăm de tensiunea sexuală, o să fim prieteni în continuare". Însă tânăra a explicat că, acum că s-au culcat împreună, îi va fi foarte greu să fie doar prieteni.

Utilizatorii site-ului reddit i-au explicat fetei că prietenia ei cu Paul nu e una trainică şi că el a folosit-o. "Te duce cu zăhărelul ca să fii acolo când el nu are pe nimeni. Renunţă la el", a spus un internaut, iar altul a completat: "Se joacă cu tine, nu e prietenul tău, te vrea doar ca să se simtă bine".