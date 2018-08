Protestatar: Un jandarm lovea mulţimea cu o bucată de gard. Mi-a spus că este stare de război şi nu am ce căuta acolo

Unul dintre protestatari a declarat că un jandarm lovea oamenii cu o bucată de gard, iar un altul i-a spus că este stare de război şi nu are ce căuta în Piaţa Victoriei.

"În partea frontală a Guvernului, au început oamenii să alerge. Atunci s-a dat prima dată cu gaze. M-am dus să văd de ce se dă cu gaze şi care este situaţia. Dispăruseră câteva bucăţi din gard. Jandarmii care au fost la gard au fost schimbaţi de către un alt pluton, care era condus de un jandarm mai în vârstă, nu ştiu ce era, cu două trese pe umăr, locotenent sau ce era, care era foarte nervos şi iritat. L-am întrebat de ce este aşa iritat şi m-a înjurat. Ce făcea el acolo? Pe lângă faptul că îi coordona pe jandarmi şi dădea indicaţii, cu o bucată de gard desprinsă a început să dea în mulţime, să lovească mulţimea cu gardul. L-am chemat pe un jandarm de la 'Dialog' şi i-am spus că este provocator ce face şi acel jandarm mi-a spus că este stare de război şi că nu am ce căuta acolo", a declarat bărbatul, care susţine că este cercetător, potrivit Agerpres.

O altă persoană care a depus plângere la Parchet a afirmat că a avut un atac de panică după ce jandarmii au dat cu gaze lacrimogene.

"Am fost prima care a ieşit pe targă din Piaţă. Vorbeam cu un cetăţean care era lângă mine şi, la un moment dat, am fost gazată. Am intrat în panică, mă usturau ochii, gâtul şi am făcut atac de panică, pentru că am fost luată prin surprindere. Consider că au vrut să sperie mulţimea. Voi cere daune. Eu vreau să mă întorc în România, într-o ţară civilizată, cu legi care se respectă. Nu sunt de acord ca cei din Parlament să conducă cu atâtea dosare penale. De patru ani trăiesc în străinătate ca asistentă medicală la o companie în Berlin", a spus femeia.

Procurorii militari au deschis un dosar în care s-a început urmărirea penală in rem pentru săvârşirea infracţiunilor de purtare abuzivă, abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu în legătură cu modul de intervenţie a jandarmilor în timpul protestului din 10 august.

Până duminică, la Parchet au fost depuse 291 de plângeri din partea persoanelor care au avut de suferit în urma intervenţiei jandarmilor.