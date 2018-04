Statistica: Top pozitii sexuale care ii innebunesc pe barbati

Unele pozitii iti sunt cunoscute dar ai ocazia sa afli ca sunt pozitii cu mare succes la barbati, in care acestia ating placerea si excitarea maxima. Altele iti pot fi necunoscute si ai ocazia sa le afli acum si sa le pui in practica.



Pentru inspiratie puteti viziona filme pentru adulti sau pur si simplu sa va dati frau liber imaginatiei.



Iata cele mai incitate pozitii pentru barbati, asa cum rezulta dintr-un studiu realizat in SUA de o revista pentru barbati pe un esantion reprezentativ.



Pozitia #1. Femeia deasupra



Barbatii iubesc foarte mult aceasta pozitie. Femeia nu trebuie decat sa preia controlul si sa va bucurati impreuna de ceea ce va urma.



Pozitia #2. Misionarul



Acum el este in pozitia dominanta. Cu toate aceastea femeia poate hotari cat de lent sau cat de rapida trebuie sa fie miscarea sau cat de adanc poate el merge. Dupa cum bine stiti, cele mai bune partide de sex se aseamana cu o conversatie reusita. Iar pozitia misionarului permite corpurilor voastre sa comunice intr-o maniera placuta pentru amandoi.



Pozitia #3. Femeia deasupra insa cu spatele la el



Aceasta pozitie poate fi foarte incitanta pentru el intrucat ii ofera exact aceasi priveliste ca atunci cand el este in spatele partenerei. Insa spre deosebire de aceea, acum femeia este cea care detine controlul. Aceasta pozitie nu va permite sa va priviti in ochi in timp ce faceti dragoste insa reprezinta o alternativa la clasicele moduri de a face sex.



