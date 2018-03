Steluţe cu gem

Amesteci oul cu zaharul si esenta de vanilie. Adaugi uleiul si apoi, in reprize, faina cu praful de copt cernut si amesteci bine.

Intinzi aluatul intr-un strat de 5mm si tai stelutele cu ajutorul unei forme. Cu ajutorul unei forme mai mici tai in mijloc jumatate dintre stelutele deja taiate.

Pui stelutele in tava tapetata cu hartie de copt (si cele intregi si cele decupate in mijloc) si le coci timp de 10 minute, apoi le lasi sa se raceasca.

Ungi stelutele intregi cu un strat subtire de gem si apoi le lipesti cu stelutele cu gaura la mijloc. Presari zahar pudra.

