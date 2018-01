Zi liberă pentru elevi după vacanţa de iarnă. CALENDAR AN SCOLAR 2018, ZILE LIBERE 2018

Elevii nu vor merge la ore în data de 24 ianuarie (miercuri), Ziua Unirii Principatelor Române, care a fost declarată zi liberă nelucrătoare ăn anul 2016.

CALENDAR ŞCOLAR 2017-2018. Conform structurii anului școlar 2017-2018, aprobată de Ministerul Educaţiei, vacanţa de iarnă are loc în perioada 23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018.

După această vacanţă urmează vacanţă intersemestrială: 3 - 11 februarie 2018 şi vacanţa de primăvară: 31 martie - 10 aprilie 2018.

Vacanţa de vară începe pe 16 iunie şi se încheie pe 9 septembrie 2018. Pentru clasele terminale de la liceu, anul şcolar se va încheia pe data de 25 mai 2018, iar elevii care vor absolvi clasa a VIII-a vor termina cursurile în data de 8 iunie 2018.

Programul naţional 'Şcoala altfel' are o durată de cinci zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 2 octombrie 2017 - 31 mai 2018, pe baza unei planificări, la decizia şcolilor.

– probele orale ale examenului de bacalaureat se vor desfăşura în februarie, în timpul anului şcolar.

– lucrările examenelor naţionale vor fi corectate on-line, acasă sau în centrul de corectare, de către profesori, potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale.

Structura Anului Şcolar 2017-2018. Calendar Bacalaureat 2018:

– 29 ianuarie – 2 februarie 2018 – înscrierile pentru susţinerea examenului în prima sesiune

– 12 – 13 februarie 2018 – proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)

– 14 – 15 februarie – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă

– 16, 19 şi 20 februarie – evaluarea competenţelor digitale (proba D)

– 21 – 22 februarie – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C).

Probe scrise

– luni, 25 iunie – limba şi literatură română – Ea)

– marţi, 26 iunie – limba şi literatură maternă – Eb)

– miercuri, 27 iunie – proba obligatorie a profilului – Ec)

– vineri, 28 iunie – proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed).

Structura Anului Şcolar 2017-2018. Afişarea primelor rezultate are că termen data de 4 iulie (până la ora 12.00) şi de urmată de depunerea contestaţiilor (orele 12.00 – 16.00).

Între 5 şi 8 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, în timp ce afişarea rezultatelor finale este prevăzută pentru 9 iulie.

Structura Anului Şcolar 2017-2018. Calendarul Evaluării Naţionale 2018

Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) în anul şcolar 2017-2018.

Structura Anului Şcolar 2017-2018. Potrivit documentului, prima probă scrisă din cadrul Evaluări Naţionale VIII (limba şi literatura română) va avea loc în data de 11 iunie 2018. Următoarea probă scrisă (matematică) se va desfășura în data de 13 iunie, iar ultima (limba şi literatura maternă) va fi organizată în 14 iunie.

Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 19 iunie (până la ora 12:00). Subsecvent, în aceeași zi, intervalul orar 14:00 - 19:00 este rezervat înregistrării contestațiilor. Acestea vor fi soluționate în perioada 20 - 22 iunie. Evaluarea Naţională se va încheia sâmbătă, 23 iunie, cu afișarea rezultatelor finale.

Structura Anului Şcolar 2017-2018. Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Naţională se face în perioada 4 - 8 iunie 2018. Conform ordinului de ministru privind structura anului școlar 2017 - 2018, cursurile pentru clasa a VIII-a se vor finaliza vineri, 8 iunie 2018.

Structura Anului Şcolar 2017-2018. Calendarul Evaluării Naţionale pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a

Ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop, a aprobat, prin ordin, calendarul de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2017-2018. Potrivit documentului, probele se vor desfășura în intervalul 7 - 24 mai 2018.

Structura Anului Şcolar 2017-2018. Astfel, evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a (EN II) va avea loc în perioada 7 - 10 mai. Probele scrise la limba română și limba maternă sunt programate în 7 mai, fiind urmate a doua zi de testele de citire la cele două discipline. Proba de matematică este prevăzută pentru data de 9 mai, în timp ce proba de limbă română (scris și citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale se va desfășura în data de 10 mai.

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) are următorul calendar: limba română (15 mai), matematică (16 mai) și limba maternă (17 mai).

Structura Anului Şcolar 2017-2018. Elevii claselor a VI-a vor susține evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) în zilele de 23 mai (limbă și comunicare) și 24 mai (matematică și științele naturii).

ZILE LIBERE 2018. Cate minivacante vor fi in 2018

Următoarea zi libră este 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române.

PAŞTE 2018. Când vor cădea Paştile ortodox şi cel catolic în 2018. Anul acesta Paştele catolic şi cel ortodox cad la o săptămână distanţă, în 2018. Paştele catolic pică pe 1 aprilie, iar ortodocşi sărbătoresc Învierea Domnului în 8 aprilie.



Ziua Muncii, 1 Mai, cade într-o marţi aşa că cel mai probabil bugetarii vor avea liber şi luni pentru a se bucura de o minivacanţă. Trei săptămâni mai târziu vor fi Rusaliile, aşa încât va fi încă o minivacanţă de trei zile libere.



1 Iunie, Ziua Copilului, cade vineri, iată deci încă trei zile libere.

Următoarele zile libere vor fi 15 august Adormirea Maicii Doamnului, 30 noiembrie, Sfântul Andrei, cade vineri şi se uneşte cu Ziua Naţională a României, sărbătorită pe 1 Decembrie.

Crăciunul, 25 decembrie, cade anul acesta într-o marţi şi din nou cel mai probabil va fi o vacanţă de 5 zile. Şi 26 decembrie este zi liberă, conform Codului Muncii.

CÂTE ZILE LIBERE VOR FI ÎN 2018. Conform articolului 139 din Codul Muncii, în 2018 vor fi 13 zile de sărbători legale în care nu se lucrează. Lor li se adaugă alte două zile pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale , declarate astfel religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora. Acordarea zilelor libere se face de către angajator.

Codul Muncii mai preve ca "Salariatilor care lucreaza in unităţile sanitare şi în cele de alimentaţie publică sau angajaţilor a căror activitate nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile".

De asemenea, "în cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru".

Care vor fi zilele libere în 2018:

- 1 ianuarie 2018 (luni) si 2 ianuarie 2018 (marţi);

- 24 ianuarie 2018 (miercuri) - Ziua Unirii Principatelor Romane;

- 8 aprilie 2018, duminică (Paşte - ortodocşi) şi 9 aprilie 2018, luni (a doua zi de Pasti);

- 1 mai 2018 (marţi) - Ziua Muncii

- 27 mai 2018 (duminică), 28 mai 2018 (luni) — Rusalii;

- 1 iunie 2018 (vineri) - Ziua Copilului



- 15 august 2018 (miercuri) - Adormirea Maicii Domnului;

- 30 noiembrie 2018 (vineri) - Sfantul Apostol Andrei cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei;

- 1 decembrie 2018 ( sâmbătă) - Ziua Naţională a României;

- 25 decembrie 2018 (marţi ) şi 26 decembrie 2018 (miercuri), (prima şi a doua zi de Craciun);

- doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.