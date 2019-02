3 afrodisiace naturale la care nu te-ai fi gândit

In Orient ele sunt considerate drept plante ce redau tineretea, sunt un element tot atat de important in viata umana ca si alimentatia sau igiena zilnica, fiind premisa unor impliniri erotice de vis. Exista in Orient, ca si in alte locuri exotice de pe glob, o adevarata arta a amestecurilor acestor plante in care inteleptii impletesc cu maiestrie imaginatia fecunda cu puterile lor magice.

Ginseng – radacina vietii

Avand forma mult pretuitului membru masculin este o planta vitalizanta de exceptie. Are peste 5000 de ani de intrebuintare fericita, urmata de nenumarate orgasme puternice, cu rasunete peste veacuri... In Atharva-Veda (un tratat oriental clasic al medicinei indiene Ayurveda) se spune despre ginseng ca "le da barbatilor tineri si batrani vitalitatea si vigoarea unui taur".

Este foarte vitalizant si amplifica placerea. Face sa se dezvolte in mod deosebit in fiinta anumite calitati masculine: forta, capacitate de control a energiei sexuale, expansivitate. Mareste acuitatea senzoriala si de aceea cei care il consuma pot trai placerea intr-un mod mult mai rafinat si cu nenumarate nuante delicioase.

