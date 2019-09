Adrian Năstase îl acuză pe Klaus Iohannis că i-a furat tema de campanie electorală

Chiar dacă tema campaniei prezidenţiale din 2004 nu i-a adus funcţia de preşedinte, fiind devansat la numărul de voturi de contracandidatul Traian Băsescu, fosul premier este deranjat şi spune că Klaus Iohannis i-a furat ideea.

"Am constatat ca unul dintre candidatii la prezidentiale – Klaus Iohannis – a preluat tema mea principala de campanie, de la alegerile pentru prezidentiale, din 2004.

Tema preocuparii pentru „normalitate" a fost prezentata in numeroase documente si conferinte pe care le-am sustinut in perioada 2002-2004 si este sintetizata in volumul „Spre normalitate, Guvernarea reformelor. Reforma guvernarii", publicata in 2004, ca suport pentru mesajele mele de campanie. Cartea poate fi accesata on-line si pe site-ul meu.

Iata un fragment din introducere:

Preluarea acestei teme, este oare o recunoastere tardiva din partea actualului presedinte a programului pe care l-am sustinut in 2004? Intrebarea are cu atat mai mult sens cu cat, asa cum ne amintim, Klaus Iohannis, in 2004, l-a votat pe Basescu presedinte!", a scris Adrian Năstase pe blogul personal.