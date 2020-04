Analist CNN: Revenirea la situaţia de dinaintea pandemiei va dura ani, nu luni

Collinson este de părere că, deşi mulţi dintre cei care stau acasă pe perioada pandemiei, fie că sunt în şomaj, fie că pot lucra de la domiciliu, sunt nerăbdători să revină la muncă, nu este exclus ca teama şi normele de distanţare socială post-pandemie să îi împiedice să-şi reia activităţile.

În prezent, în SUA există 26,5 milioane de şomeri, şi deşi Trump are convingerea că numărul acestora va scădea considerabil, analistul CNN are o cu totul altă părere: "Oameni care niciodată până acum nu apelau la băncile de alimente au ajuns s-o facă, iar rata şomajului se apropie de cea din timpul Marii Crize a anilor 1930. Asta se petrece peste tot pe Glob".

Collinson crede că domenii precum HoReCa şi serviciile vor avea nevoie de mai puţini angajaţi, iar acest lucru se va răsfrânge şi asupra celorlalte ramuri.

"O cafenea care avea şase angajaţi înainte s-ar putea să aibă doar trei după pandemie. Şi nu există garanţia că va mai reveni la numărul vechi. Acest scenariu va fi repetat în milioane de cazuri. Mai puţini lucrători înseamnă mai puţini oameni care să cumpere maşini sau care să meargă în vacanţe. Ceea ce înseamnă că industrii precum turismul, distracţia, ospitalitatea vor suferi pe termen lung. Dacă această luptă împotriva coronavirusului va fi câştigată, va urma cea pentru reînvierea Americii. Vorbim despre ani, nu despre luni", conchide analistul Stephen Collinson.