Andreea Răducan, motivul pentru care a demisionat de la Federaţia de Gimnastică. Ce a răspuns când a fost întrebată de salariu

"Din păcate, nu mai merg la sală, să mă antrenez, însă îmi lipseşte mult mişcarea pe care o făceam acolo. Îmi doresc foarte mult să arăt recunoştinţa pentru tot ceea ce am reuşit să fac în viaţă, de aceea am organizat o competiţie în oraşul în care m-am născut, pentru că am vrut ca să întorc ceva şi comunităţii de acolo, clubului de unde am pornit.

Au fost foarte multe păreri, că gimnastica este un lucru greu, unde toţi ne chinuim, însă în orice domeniu, dacă vrei să faci performanţă, e dificil. Încurajez toţi părinţii să meargă la gimnastică, însă nu toţi trebuie să facă de performanţă. Am scris şi o carte despre reversul medaliei, există şi un documentar "Fata de aur"", a declarat Andreea Răducan.

"De ce ai renunţat? Era bun salariul?"

Legat de demisionarea sa de la Federaţia de Gimnastică, sportiva a mărturisit că nu a avut susţinerea necesară pentru a aduce rezultatele dorite. La un moment dat, Măruţă o întreabă de salariu, dacă era bun, iar Andreea a răspuns că nu avea salariu, deoarece era voluntar.

"În decembrie ai renunţat la Federaţie... de ce ai renunţat? Era bun salariul?", a întrebat-o Cătălin Măruţă. "Nu, că am fost voluntar. Nu asta a fost problema. Mi-am dorit să fac multe lucruri frumoase pentru gimnastică, din păcate, nu a fost o experienţă plăcută, e nevoie de mai multă unitate, de aportul tuturor. Pentru mine e foarte important să am rezultatul muncii mele, îmi place să îmi asum lucrul ăsta, mă provoacă", a fost răspunsul fostei capioane.

Andreea Răducan are doi copii

Andreea Răducan și Daniel Tandreu s-au căsătorit civil pe 12 octombrie 2016 la Primăria Sectorului 1 din București. Ei au devenit soţ şi soţie şi în faţa Lui Dumnezeu pe 15 octombrie 2016, iar la petrecerea care a urmat după ceremonia religioasă au participat 250 de oameni. Nadia Comaneci, Ion Țiriac, Octavian Bellu, Mariana Bitang, Monica Roșu, Sandra Izbașa, Cătălina Ponor sunt doar din câteva dintre numele importante care au participat la nunta fostei gimnaste.

Fosta gimnastă a născut pentru prima dată pe 25 septembrie 2017. Fiica sa a primit numele Amira Sophia.

Cel de-al doilea copil, Andrei Filip, a venit pe lume în vara anului trecut. "Suntem fericiți, am născut pe 21 august și îl cheamă Andrei Filip. A avut 3,320 kg și 52 de cm. Fetița stă întruna cu el, eu am început deja să lucrez la federație din nou. Mă bucur că e în zodia Leu".