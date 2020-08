Avocata Codruţa Cerva atacată în miez de noapte. Încercare de intimidare raportată Poliţiei

"Bună ziua, dragii mei. Asta este o postare aparte și despre mine sau mai bine zis, despre intimidarea mea. Azi noapte, în jurul orei 1:35, priveam la TV, sonorul mai încet, când am auzit foșnete la geamul meu, eu crezând că poate sunt niște pisici, pentru că se auzea ca și cum cineva calcă pe niște frunze uscate.

Nu a trecut un minut și am auzit o lovitura în geamul de la sufragerie. Am stins repede TV și pe întuneric, m-am dus în sufragerie să văd ce s a întâmplat. Aveam un geam plin de ceva albicios, care curgea pe geam, inclusiv pe peretele din interior, pentru ca geamul era rabatat în sus. Un miros urât m-a luat de nas imediat.

Mi-am dat seama că erau ouă clocite. S-au auzit pași, cum cineva a fugit. Am sunat o prietena să-i spun ce am pățit, după care am sunat la politie. Am explicat la 112 ce mi s a întâmplat iar după 5 minute, un echipaj de politie a ajuns la bloc. Doi polițiști foarte ok, au verificat zona, le-am explicat ce am pățit.

M-au întrebat dacă bănuiesc pe cineva care vrea să mă sperie/intimideze sau de ce mi-ar face cineva asa ceva. Le-am spus, că probabil, datorită postărilor mele de pe fb, deranjez multe persoane pentru că am și zeci de msg în privat, cu amenințări, jigniri și intimidări, să încetez să mai vorbesc ce nu trebuie.

Polițiștii au înțeles repede și mi-au confirmat, că da, asta este intimidare. Mâine o să merg și la secția de politie, să fac plângere. Însă ce vreau să-i transmit celui care a făcut asta sau celor care au făcut asta, e că, în dreptul locuinței unde stau, există 3 camere de supraveghere. Dacă au omis asta și nu au luat în calcul că pot fi filmați, le transmit că este vorba doar de timp, până când o să fie identificați/identificat. Dacă băieții au trecut la următorul nivel cu intimidarea, le transmit doar atat acestor lași : nu ați reușit să mă speriați și nu o să reușiți să mă faceți să tac. Dar dacă ați ajuns să îmi aruncați cu ouă clocite în geam, noaptea ca lașii, înseamnă că vă deranjez foarte mult. Nu mă sperii asa ușor și e o chestiune de timp, până o să aflu cine a făcut asta, credeți-mă!", a relatat Codruța Cerva.

