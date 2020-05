Băsescu: "Dacă Cîţu a împrumutat azi 3,2 miliarde de euro ca să îi dea la pensii şi la alocaţii, să ştiţi că e un criminal"

"Prima obligaţie nu e să-ţi cumperi voturi cu banii bugetarilor. Dacă Cîţu a împrumutat azi 3,2 miliarde de euro ca să îi dea la pensii şi la alocaţii să ştiţi că e un criminal. Banii vor trebui plăţiţi înapoi", a declarat Traian Băsescu, la România TV.

Întrebat de jurnalistul Victor Ciutacu dacă Guvernul are posibilitatea de a mări pensiile cu 40 la sută în toamnă, fostul preşedinte a explicat că Executivul are posibilitatea de a emite o ordonanţă de urgenţă pentru a proroga aplicarea măsurii.

Traian Băsescu i-a criticat pe "demagogii de la Muncă" despre care susţine că "i-au furat pe pensionari cu nesimţire".

"Omul acela de la Botoşani (Marius Budăi, fost ministru al Muncii, n.red) nu a dat indexarea obligatorie. Doamna astalalată (Violeta Alexandru, actualul ministru al Muncii) pe care o sună pensionarii de dimineaţă până seara nici ea nu a dat o indexarea de 7 la sută.

I-au furat pe pensionari cu nesimţire!

De ce nu le-au dat indexarea la 1 ianuarie? Nu şi-au primit indexarea de 7 la sută anul acesta", a spus europarlamentarul PMP în cadrul emisiuni "Punctul Culminant" de la România TV.

Băsescu, despre cum poate folosi România banii de la UE pentru salvarea economiei

"Avem un buget de 1.100 de miliarde de euro, similar execiţiului financiar trecut, pentru 2021-2027. La bugetul trecut au fost 1.050 de miliarde de euro. România a luat atunci 39,4 miliarde de euro,.

Va veni peste bugetul UE ceea ce preşedintele Comisiei Europene a numit next generation Europe. Este vorba despre un instrument de recupere europeană în valoare de 750 de miliarde de euro. Cei 750 de miliarde se vor adăuga bugetului de 1.100 de miliarde de euro. Vor fi 1.850 de miliarde de euro", a menţionat Traian Băsescu.

Europarlamentarul a explicat că 500 de miliarde de euro dintre cei 750 de miliarde de euro sunt bani nerambursabili, iar restul reprezintă un credit luat până în 2050.

"Cei 500 de miliarde, care vor fi împrumutaţi şi se vor da granturi, vor trebui daţi înapoi, dar se vor recupera din nişte taxe noi introduse de Comisia Europeană. Cei 500 de miliarde vor fi recuperaţi de la cetăţenii UE prin creşterea unor taxe sau introducerea de taxe noi", a spus Băsescu.

Băsescu susţine că 20 de miliarde de euro reprezintă bani nerambursabili, iar restul de aproape 13 miliarde de euro vor trebui returnaţi.

"Aceşti bani nu se pot folosi decât pentru investiţii. Nicio ţară nu îi poate folosi ca să-şi plătească datoriile. Vor fi plăţiţi cadentaţi pentru investiţii. Ăsta este tâlcul Comisiei Europene să relanseze un consum industrial.

Ce ştim cert e că vor fi împrumutaţi la dobânzi zero sau apropiaţi de zero. UE, cu PIB-ul pe care-l are, nu pune problema de îngrijorări de rambursare", a menţionat Băsescu.

Fostul preşedinte susţine că "această injecţie pe care o va primi şi Româniua" va fi utilă pentru relansarea economiei.

"Împărţirea nu s-a făcut pe şchemerii. Veniturile sunt legate de populaţie. Suntem a şasea ţară ca populaţie. Avem al şaselea buget repartizat ca mărime.

Salvarea e că dacă bagă bani în investiţii. Nu avem voie să îi dăm la pensii", a menţionat europarlamentarul PMP.