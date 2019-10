Articol publicat in: Life

Bicarbonat de sodiu. 13 reţete tradiţionale pentru diverse boli

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Utilizezi cu siguranta bicarbonatul de sodiu de multe ori in bucatarie. Dar stiai ca poti prepara mai multe remedii naturale pentru diverse boli? Bicarbonat de sodiu. Iata 13 retete traditionale pentru diverse boli 1. Intr-un pahar de apa calda se pune 1 lingurita de bicarbonat. Se bea pe parcursul mai multor zile, inainte de culcare. Alcalinizeaza organismul și ne ferește de boli. 2. Nimic nu ajuta mai bine la tratarea durerilor de gat decat clatirea cu solutie de bicarbonat de sodiu (gargara) – 2 lingurite la 1 pahar de apa calda. Bicarbonatul de sodiu umezeste mucoasa gatului. Clatirile se fac de 5-6 ori pe zi. 3. Contra guturaiului, solutia de bicarbonat se foloseste sub forma de picaturi pentru nas. Daca va curge nasul abundent, faceti spalaturi nazale – picurati in nas cateva pipete de solutie si peste un minut curatati nasul. Procedura se repeta de 2-3 ori pe zi. 4. Contra conjunctivitei se spala ochii cu solutie de bicarbonat de sodiu. Dar sa tineti minte ca nu se poate sa folositi acelasi tampon de vata de 2 ori. Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO. loading...

