Cartofi umpluţi cu brânza şi piept de pui afumat, o reţetă care te va face să te lingi pe degete

Mod de preparare Cartofi umpluti cu branza si piept de pui afumat

Se fierb cartofii in apa cu sare ,cca 13 minute,nu foarte fierti,apoi se lasa sa se raceasca bine si se taie pe lung in jumatati egale care apoi se scobesc cu o lingurita lasand cca 0,5 cm ,grosimea peretilor cartofilor.Se stropesc in interiorul scobit cu ulei de masline,se condimenteaza apoi se acopera cu cate o bucata de prosciutto.

Se amesteca branza cu oul si pieptul taiat cubulete,apoi umplem fiecare jumatate de cartof acoperita de prosciutto si se aseaza in tava tapetata cu hartie pentru copt si se dau cca 10-15 minute,la foc potrivit sa se rumeneasca usor.

Pofta buna!

