Celebru cercetător român: "În acest moment există doi viruşi în România"

Profesorul Horea Mihai Bădău spune că virusul care provoacă boala COVID 19 se transmite prin picături de salivă, în schimb virusul din capetele noastre se transmite când trece cineva pe lângă tine și respiră, fără mască sau când cineva respiră spre tine la o distanță de 1,5 metri în hipermarket, fără să fie în mișcare.

"În acest moment există doi viruși în România: unul care provoacă boala COVID 19 și unul în capetele noastre.

Virusul care provoacă boala COVID 19 se transmite prin picături de salivă care se pot depune pe fața ta dacă cineva tușește sau te scuipă, de la o distanță mai mică de 1,5 metri, fără să poarte mască.

Virusul din capetele noastre se transmite când trece pe lângă tine cineva pe stradă și respiră, fără mască sau când cineva respiră spre tine la o distanță de 1,5 metri în hipermarket, fără să fie în mișcare. Privirea ajută. Dacă se uită la tine când respiră, direcționează virusul cu ajutorul privirii. De aceea stă pe loc, pentru precizia ochirii.

Virusul care provoacă boala COVID 19 se lipește de mască și, după o oră, mai exact când se umezește, pătrunde prin salivă în căile respiratorii. Deci masca ar trebui utilizată maximum o oră, apoi schimbată

Virusul din capetele noastre dă cu capul de mască în repetate rânduri, dar nu poate să intre, de aceea e bine să porți aceeași mască tot timpul, mai ales când alergi sau să o dai jos, respectiv să o pui pe bărbie și apoi din nou, pe față. Virusul nu se ia pe mâini și nici nu intră în masca umezită de la alergare sau de la vorbit. Dar e bine să porți masca la alergare, ce este strada, decât un smog de viruși?

Virusul care provoacă boala COVID 19 nu se ia în aer liber, decât dacă cineva tușește spre tine de aproape sau te scuipă. Deci e inutil să porți mască când te plimbi, dacă nu anticipezi o tuse sau un scuipat în față.

Virusul din capetele noastre se ia mai ales în aer liber, că acolo e și el liber și purtat de vânt poate ajunge oricând pe buzele tale. Oamenii care merg pe stradă sunt învăluiți într-un nor de viruși și când trec pe lângă tine, îți dau o parte din nor, te învăluie în el. Dacă se uită la tine e și mai grav. Înseamnă că își recunosc vinovăția, respectiv că ți-au dat o parte din nor, deci cel mai bun lucru este să sari direct pe carosabil, moartea va fi mai ușoară.

Virusul care provoacă boala COVID 19 se poate afla pe pachetele livrate acasă, cu mâncare etc, dar dacă te speli pe mâini înainte să duci mâncarea la gură, nu ai cum să-l iei.

Virusul din capetele noastre se folosește de pachete ca să intre în casă și apoi, sare din calul troian și își găsește el diverse locuri, că oricum rezistă 9 zile pe suprafețe și de acolo te pândește. Și, când nu ești atent, hop pe mâna ta, hop în ureche și de acolo în ochi și gata. Toate astea pentru că ai deschis ușa curierului. Care duce cu el nu doar un nor, ci un front atmosferic de viruși.

Virusul care provoacă boala COVID 19 nu ți-a umplut hainele, după o plimbare afară deci nu trebuie să te arunci în cadă ca să te dezinfectezi, decât dacă vrei să fii curat, așa cum nu trebuie să te speli pe mâini numai de frica virusului, ci pentru că ești un om atent la igiena personală.

Virusul din capetele noastre ne umple hainele, încălțările, pentru că ce este lumea acum, decât un smog de viruși, deci de fiecare cand te întorci acasă pui totul la spălat, cureți încălțările cu clor, telefonul cu clor, portofelul, fiecare bancnotă cu clor, deși nu-ți dai seama că nu are cum să ajungă de pe talpă în gură, decât dacă muști din talpă la un moment-dat sau o lingi sau ai alte obiceiuri. Sau dacă îți duci mâna la gură, nas, ochi necontrolat, caz în care ar trebui să consulți un neurolog. Mulți nici nu mai ies din casă de teama/lenea ritualului dezinfectării, de unde se vede că întotdeauna, cel mai mare dușman al nostru, cel care ne face prizonieri, suntem noi-înșine

Virusul care provoacă boala COVID 19 este distrus de orice săpun.

Virusul din capetele noastre este distrus numai de săpun antibacterian, deși coronavirusul nu este o bacterie.

Virusul care provoacă boala COVID 19 se lipește de mănușă și apoi se ia pe mâna ta când o dai jos, dacă nu o dai jos cum trebuie. Mănușa dă falsa impresie de protecție, deci sunt mai multe șanse să duci mâna la gură dacă ai purtat mănușă, decât dacă nu ai purtat, pentru că te simți protejat. Deci cresc șansele să iei virusul. Virusul nu se ia prin piele, deci cel mai bine este să fii mereu atent să-ți speli mâinile înainte să le duci la față. Ceea ce ar trebui să faci dintotdeauna și mereu, pentru că este o chestiune de igienă elementară care te apără de o mulțime de alte pericole, cum ar fi virusul care provoacă hepatita, alti o multime de virusi, bacterii etc.

Virusul din capetele noastre dă cu capul de mască fără succes, dă cu capul de mănușă fără succes, apoi alunecă de pe ea, pentru că mănușa nu este un aspirator de viruși, ci un dispozitiv cu raze laser care ține departe virușii. Ei observă de pe rafturile hipermarketurilor că ai mănușă și zic ok, scuze, trec la următorul fără mănușă, tu ești invincibil, nu am ce-ți să-ți fac.

În concluzie, măștile sunt utile în spațiile interioare, pentru că poți fi purtător asimptomatic de coronavirus, iar dacă porți mască scad cu 70% șansele să îl dai mai departe dar nu au niciun rost în spațiile deschise. Oricum, după o oră sau când se umezesc își pierd eficacitatea. Dezinfectarea interiorului casei este inutilă, cât timp nu ai obiceiuri ciudate, cum ar fi lingerea obiectelor și nu uiți să te speli înainte să duci mâna la gură. După 15 mai când vei petrece multe ore în colectivitate și vei atinge multe suprafețe pe care le-au atins și alții, (unde poate au depus secreții, pentru că scuipă în palmă sau în sân), merită să-ți mai iei măsuri de protecție, dar dacă stai toată ziua acasă și singurele drumuri sunt la supermarket, este suficient să te speli pe mâini când te întorci acasă și înainte de a duce mâna la gură. Sau poți să continui ritualul cu dezinfectatul pe care îl repeți obsesiv de două luni, pentru că paturile ATI care zac goale, pentru că nu au fost ocupate de bolnavii de coronavirus, pot fi oricând ocupate de bolnavii mintali. Care se auto-îmbolnăvesc sau își transmit boala prin simplul fapt că frica, factorul declanșator, este contagioasă", a scris profesorul Horea Mihai Bădău pe blogul său.