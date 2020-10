Cod GALBEN de ceaţă în România. Judeţele unde vizibilitatea scade sub 50 de metri

COD GALBEN, valabil de la 8:10 până la ora 10:00

In zona : Județul Olt: Corabia, Ianca, Grojdibodu, Giuvărăști, Orlea, Gârcov, Ștefan cel Mare, Gura Padinii;

Județul Dolj: Calafat, Băilești, Dăbuleni, Poiana Mare, Moțăței, Călărași, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Ostroveni, Galicea Mare, Desa, Bistreț, Bârca, Gighera, Rast, Bechet, Afumați, Goicea, Urzicuța, Gângiova, Piscu Vechi, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Măceșu de Sus, Catane, Măceșu de Jos, Cârna;

Județul Mehedinţi: Drobeta-Turnu Severin, Șimian, Vânju Mare, Gogoșu, Jiana, Pătulele, Cujmir, Breznița-Ocol, Salcia, Devesel, Gârla Mare, Gruia, Hinova, Burila Mare, Vânători, Obârșia de Câmp, Pristol, Vânjuleț, Vrata;

Se vor semnala : ceaţă care determina scaderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

COD GALBEN, valabil de la ora 7:30 până la ora 10:00

In zona : Județul Alba: Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Unirea, Vințu de Jos, Galda de Jos, Mihalț, Lopadea Nouă, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Cricău, Rădești, Cut;

Județul Covasna: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Zagon, Zăbala, Ozun, Sânzieni, Ghelința, Brăduț, Bățani, Cernat, Brețcu, Turia, Ojdula, Catalina, Vâlcele, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Belin, Dobârlău, Reci, Hăghig, Valea Crișului, Ilieni, Poian, Aita Mare, Chichiș, Brateș, Moacșa, Arcuș, Dalnic;

Județul Braşov: Făgăraș, Săcele, Codlea, Prejmer, Tărlungeni, Feldioara, Dumbrăvița, Hărman, Bod, Hălchiu, Sânpetru, Mândra, Voila, Budila, Apața, Șercaia, Viștea, Măieruș, Ucea, Părău, Crizbav, Ormeniș, Beclean, Augustin;

Județul Mureş: Luduș, Iernut, Ungheni, Pănet, Sânpaul, Chețani, Gheorghe Doja, Ogra, Cuci, Cucerdea, Bogata, Ațintiș;

Județul Sibiu: Sibiu, Avrig, Tălmaciu, Săliște, Șelimbăr, Miercurea Sibiului, Porumbacu de Jos, Orlat, Cristian, Șura Mare, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Șura Mică, Boița, Apoldu de Jos, Cârța;

Se vor semnala : local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m.

COD GALBEN, valabil de la ora 7:30 până la ora 10:00

In zona : Județul Caraş-Severin: Bozovici;

Județul Arad: Săvârșin, Bârzava, Vărădia de Mureș, Petriș;

Județul Hunedoara: Deva, Simeria, Ilia, Certeju de Sus, Dobra, Șoimuș, Geoagiu, Vețel, Zam, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănișca, Lăpugiu de Jos, Burjuc;

Se vor semnala : local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m.

COD GALBEN, valabil de la ora 7:15 până la ora 10:00

In zona : Județul Cluj: Gherla, Cășeiu, Bonțida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Câțcău, Vad, Dăbâca;

Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 7:15 până la ora 10:00



In zona : Județul Teleorman: Turnu Magurele, Zimnicea, Islaz, Pietroșani, Suhaia, Seaca, Năsturelu, Lisa, Traian, Fântânele, Bujoru, Ciuperceni;



Se vor semnala : ceață care va determina scăderea vizibilității, local sub 200 m și izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 6:00 până la ora 10:00

In zona : Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Se vor semnala : local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m.