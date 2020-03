Condiţii inumane în centrul de carantină de la Zimnicea: ploşniţe, şoareci morţi şi toalete infecte

La nivelul judetului Teleorman, 10 persoane sunt cazate în Tabăra şcolară de la Zimnicea, conform Liber in Teleorman. Oamenii se plâng că sunt plosnite in toate camerele, soareci morti, saltele murdare, iar toaletele infecte.

"(...) Am ajuns la Zimnicea, la centru. De cum am intrat in camera, primul lucru, am fost la baie. Aia numai baie nu se numeste. Prima plosnita pe jos. Sunt patru paturi in camera, cu saltele foarte murdare. Bantuie plosnitele, sunt resturi de soricei pe saltele, toate saltelele sunt murdare si infestate", a declarat una dintre persoanele intoarse recent din Italia, conform sursei citate.

Acelasi este cazul si la un centru de carantina din Bihor de aceasta data. Romanii adusi aici reclama mai multe nereguli: saltele cu miros de urina, paturi lipite unele de altele, lipsa apei si a sapunului sau mizeria de nedescris.

"Sunt anumite camere care nu au apa curenta la chiuveta, nu exista sapun, prosoape, absolut nimic! Nu ne-au dat nimic, in afara de lenjeria pe care trebuia sa o tragem peste perne si plapume. Nu s-a dezinfectat inainte ca noi sa ajungem aici! Pernele sunt foarte patate.

Nu sunt dezinfectate si e de neacceptat, cu atat mai mult cu cat ne-au cazat in centru in urma celor care ar putea fi infectati!

Perna, plapuma miros ingrozitor a urina. Sunt persoane care nu au acceptat mizeria din camera si au ales sa ramana in masini", a declarat pentru Bihoreanul o romanca aflata in carantina.