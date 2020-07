Controversă în cazul primei localităţi băgate în carantină după explozia cazurilor de COVID. Focarul ar fi pornit de la o nuntă

Nunta a fost organizată în urmă cu o lună, pe litoral, cu respectarea măsurilor de distanţare socială impuse de autorităţi. Mai mulţi localnici din sat susţin că acest eveniment privat a reprezentat un focar de infecţie, în urma căruia a fost adus virusul în sat.

"Evenimentul nostru, cununia, a avut loc acum o luna. Ieri in loc sa sarbatorim am stat la TV să spunem ca e fals. La noi la cununie au fost invitaţi aproximativ 35 de persoane, la un local în aer liber, pe litoral, cu distanţare socială. Nimeni din care au participat nu sunt bolnavi, am înţeles că acum trei săptămâni, doi invitaţi au venit acasă la părinţi şi ar fi luat acest virus, dar au fost vindecaţi şi externaţi" , a declarat mirele.

Localitatea Cartojani din județul Giurgiu a intrat în carantină începând cu data de 22 iulie, de la ora 17, după ce au fost raportate 32 de persoane infectate cu COVID-19 prin transmitere comunitară, la o populaţie de 3.600 de locuitori, "riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare", a informat Prefectura Giurgiu.

Concret, autoritățile locale vor limita la maximum deplasările cetățenilor și vor monitoriza strict zona cu ajutorul jandarmilor și polițiștilor.

Măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află în zona vizată de carantină:

-identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori cu adresa declarată în zona menționată la art. 1, alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date dedicate.

-limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri.

-evaluarea de către DSP a oportunității și prioritizării de testare a persoanelor și transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către INSP / Ministerul Sănătății.

-stabilirea, prin grija administrației publice locale și a IPJ a rutelor ocolitoare, căilor majore de circulație care tranzitează zona și aducerea la cunoștința populației prin mijloacele mass-media locale a acestei măsuri.

-purtarea măștilor de protecție de către toate persoanele aflate în spațiile publice.

-asigurarea ordinii publice se realizează de către poliția locală, iar în situația în care poliția locală nu este constituită sau efectivele acesteia nu sunt suficiente, măsurile de ordine publică se asigură de către Jandarmeria Română sau Poliția Română, după caz.