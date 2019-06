Detalii HALUCINANTE despre moartea lui Răzvan Ciobanu. Cel mai bun prieten al designerului a spus TOT în direct

Sorin Oprea, cel mai bun prieten al lui Răzvan Ciobanu și fost partener de afaceri al acestuia, a apelat la instanţă după ce s-au făcut diverse speculaţii cu privire la prezenţa lui în apartamentul lui Răzvan Ciobanu după moartea celebrului designer.

În exclusivitate la România TV, Oprea a povestit ultimele clipe petrecute cu Răzvan Ciobanu înainte de moartea groaznică a acestuia. Detaliile oferite în exclusivitate sunt halucinante:

"Ne-am întâlnit întâmplător, l-am strigat şi nu a reacţionat din prima, nu red că ne-a recunoscut din prima, deşi eram prieteni buni. L-am chemat la masă, a băut o apa, voia sa si cumpere tigari, l-a intrebat Andra daca a fost la festival, ne-am dat seama ca nu putem vorbi cu el, am mai stat 10 minute, a cerut un incarcator. A plecat, a zis ca se duce sa-si ia tigari, noi am mai stat o ora si am plecat spre Bucureşti", a spus Sorin Oprea la România TV, precizând că opinia lui este că Ciobanu a adormit la volan înainte de teribilul accident.

Întrebat concret dacă se droga, Oprea a refuzat să dea un răspuns direct: "Nu pot să răspund eu la aşa ceva"

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa spun că moartea lui Răzvan Ciobanu a fost una violentă, el suferind o ruptură de aortă cu hemoragie internă, ruptură pulmonară, hepatică şi de coloană toracală. În urma accidentului, Ciobanu a fost proiectat în afara autovehiculului, cu faţa în jos, poziţia sa fiind schimbată de către medicii SMURD pentru aplicarea procedurilor specifice.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, în urma investigaţiilor anchetatorii au stabilit că autovehiculul condus de Răzvan Ciobanu a părăsit partea carosabilă în zona localităţii Săcele, a rulat aproximativ 850 de metri şi apoi s-a răsturnat din cauza denivelărilor. Conducătorul auto era singur în autovehicul şi nu purta centură de siguranţă, aspecte constatate cu ocazia cercetării la faţa locului de către experţi, a precizat sursa citată.

Anchetatorii au dispus efectuarea unei expertize tehnice auto, care va stabili cu exactitate dinamica producerii accidentului.

“În ceea ce priveşte poziţia în care a fost găsită victima, precizăm că aceasta a fost proiectată în afara autovehiculului şi găsită în proximitatea acestuia, orientată cu faţa în jos. Specialiştii SMURD sosiţi la faţa locului în urma apelului 112 au fost cei care au procedat la modificarea poziţiei victimei, în vederea aplicării procedurilor specifice. Ulterior finalizării activităţii de cercetare a locului faptei şi plecării organelor de poliţie, în zona respectivă au fost lăsate componente auto irelevante pentru anchetă, împrăştiate pe o suprafaţă mare de teren, fiind posibil ca acestea să fie găsite de trecători”, se arată în comunicat.

Necropsia a arătat că moartea lui Răzvan Ciobanu a fost una violentă, el suferind o ruptură de aortă cu hemoragie internă, ruptură pulmonară, hepatică şi de coloană toracală.

“Din concluziile preliminare (provizorii) ale medicului legist au rezultat următoarele: moartea numitului Ciobanu Răzvan a fost violentă şi s-a produs prin anemie acută, urmare a unui politraumatism cu ruptură de aortă cu hemoragie internă, ce a mai asociat ruptură pulmonară, hepatică şi de coloană toracală. Totodată, s-a stabilit că leziunile traumatice constatate la necropsie s-au putut produce în circumstanţele unui accident rutier prin lovire cu şi de corpuri dure şi prin comprimare între corpuri dure şi au legătură de cauzalitate directă cu mecanismul de producere a morţii”, a mai precizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa.

Cu ocazia necropsiei au fost recoltate probe biologice, iar analiza toxicologică urmează a fi efectuată la nivelul Institutului Naţional de Medicină Legală Mina Minovici Bucureşti.

În prezent, ancheta este în desfăşurare, fiind administrate probe şi efectuate acte de urmărire penală, în vederea stabilirii circumstanţelor producerii accidentului auto în care Răzvan Ciobanu şi-a pierdut viaţa.