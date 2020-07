Firea cere demisia de urgenţă a ministrului Muncii: "Cum sa ţii sute de oameni, la Casele de pensii, în picioare, pe caniculă"

"Demisia! Urgent! Intr-o tara normala, ministrul muncii, care priveste nepasator cum romanii sunt umiliti la cozi kilometrice, ar fi fost demis pe loc. Ca semn ca guvernul nu tolereaza un astfel de comportament fata de cetateni.

La noi, guvernul PNL, care promite lapte si miere, nici macar nu poate administra treburile curente ale unor institutii, la care apeleaza cetatenii.

Cum sa tii sute de oameni, la Casele de pensii, in picioare, pe canicula, fara un punct de prim ajutor, fara apa, fara o buna organizare in interior, astfel incat sa nu se formeze cozi obositoare si umilitoare.

La orele in care acesti cetateni cu drepturi erau umiliti si pusi in pericol, doamna ministru a somajului si umilirii pensionarilor, V Alexandru, dadea interviuri despre barfe, mondenitati, cancanuri. Cine cu cine, care cu care.. in politica!

Se ocupa de campanie electorala murdara, in loc de viata si siguranta oamenilor care au nevoie de respect din partea ministerului pe care il conduce. Inca!

Fiecare zi scursa cu cel mai incompetent si inuman ministru in fruntea Ministerului muncii este o pata pe obrazul guvernului PNL si a tarii!", a scris Gabriela Firea pe Facebook.