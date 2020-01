Horoscop Cassandra 13-19 ianuarie 2020. Multe vizite, prietenii noi şi muncă multă. jale în Casa Banilor şi probleme în Casa Dragostei

BERBEC 21.03-20.04: Perioada de succes si s-ar putea sa obtineti o promovare sau sa faceti ceva si sa castigati respectul semenilor. Este posibil chiar sa alegeti o cariera noua, poate ceva in legatura cu legea, invatamantul superior, vindecarea sau calatoriile.

TAUR 21.04-21.05: Explorati multe oportunitati care va largesc orizonturile. S-ar putea sa va intoarceti la scoala, sa incepeti un curs sau sa va implicati intr-o miscare organizata minutios de mai multi oameni. Este o perioada de acumulare a informatiilor.

GEMENI 22.05-21.06: La orizont se iveste o mostenire sau veti primi cadouri si favoruri din partea celorlalti. S-ar putea sa obtineti acesti bani indirect, prin partenerul de viata. Se vor intampla multe lucruri care va fac viata mai bogata si mai frumoasa.

RAC 22.06-21.07: Toate parteneriatele dumneavoastra, inclusiv casatoria, se vor imbunatati si vor functiona mai usor. Este un moment excelent sa cereti sfaturi de la un profesionist, un avocat, un medic sau un astrolog.

LEU 22.07-22.08: Vreti sa va imbunatatiti conditiile la actualul loc de munca sau, daca nemultumirile sunt prea mari, sa obtineti un serviciu mai bine platit. Incepeti un an excelent pentru a va imbunatati sanatatea. Corpul va deveni mai puternic si vitalitatea va creste.

FECIOARA 23.08-22.09: Relatiile cu copiii se vor imbunatati si in plus, va veti bucura de orice are legatura cu divertismentul si cu industria ospitalitatii. In curand va veti bucura de o vacanta si incepeti de pe acum sa va faceti bagajele.

BALANTA 23.09-22.10: In aceste zile luati o hotarare importanta legata de spatiul in care locuiti. Ori il vindeti si cumparati ceva mai spatios, ori faceti planuri pentru renovari substantiale, ori faceti bani frumosi din speculatii imobiliare. Succes!

SCORPION 23.10-21.11: Relatiile cu fratii, surorile si verii sunt excelenete. Primiti multe vizite care va vor inveseli, dar va vor si obosi un pic cam tare. In weekend, va veti face planuri mari pentru viitor, iar tiparele vechi de gandire se vor largi.

SAGETATOR 22.11-21.12: Saptamana aceasta s-ar putea sa obtineti un loc de munca mai bine platit sau o promovare la cel actual. Oricum, vedeti cateva modalitati de a castiga mai multi bani si veti actiona ca atare. Sa tineti cont ca banii pot cumpara totul insa trebuie sa stiti de unde faceti cumparaturile!

CAPRICORN 22.12-19.01: Oamenii si resursele sunt atrasi de dumneavoastra intr-un mod util. Relatiile si intalnirile cu ceilalti vor fi placute si vor functiona in propriul avanataj. Creste si increderea in sine, iar rezultatele se vad imediat. Succes!

VARSATOR 20.01-18.02: In aceasta saptamana veti privi lumea din jur cu mai multa compasiune si intelepciune. Vi se deschid niste porti spre cunoastere si veti afla mai multe despre dimensiunile spirituale si religioase ale vietii dumneavoastra.

PESTI 19.02-20.03: Veti intalni prieteni noi si veti beneficia mai mult de pe urma prieteniilor actuale. Interactiunea cu ceilalti va fi rodnica, deoarece colegii si prietenii apropiati va vor ajuta. Totul este sa le cereti ajutorul!