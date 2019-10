HOROSCOP URANIA 12-18 octombrie 2019. Se anunţă o săptămână cu îndoieli, bani puţini şi probleme de sănătate

Urania a făcut horoscopul pentru perioada 12-18 octombrie 2019. Ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte vedeţi mai jos. Foto: rtv.net Horoscop Urania Berbec Intre 12 şi 14 octombrie spre seară, frumoasă mobilizare a calităţilor personale pentru a desfăşura activităţi obişnuite şi mai ales pentru a face faţă unor întâlniri şi dialoguri. Nativii vor avea nevoie de răbdare, diplomaţie şi autocontrol, în ciuda unor provocări sau abordări de pe poziţii divergente. Posibile poziţionări diferite faţă de viziunea unui partener de viaţă sau de afaceri. Berbecii vor intui momentele în care nu va fi nevoie să riposteze vehement, aşa cum au procedat până acum. La sfârşitul zilei de 13 octombrie, când se va produce Luna Plină în Berbec, se va putea petrece un moment plin de semnificaţii pentru nativii acestui semn zodiacal, prin felul în care unele ipostaze de viaţă pot atinge un punct maxim de dezvoltare în evoluţia lor. În unele cazuri poate fi vorba de o expansiune a personalităţii lor, care va fi pusă în situaţia de a se afla în mijlocul unor evenimente importante, alteori, însă, ei vor trebui să ţină cont de felul în care se desfăşoară unele evenimente care, pe viitor, nu se vor manifesta la fel de intens, de solicitant sau de eficient. între 14 octombrie, după ora 19:29, şi dimineaţa zilei de 17 octombrie, abordări precaute ale aspectelor materiale sau strict băneşti ale vieţii de fiecare zi. Efort de a descoperi cauza unei nereguli materiale, de a găsi sursa unui abuz cu consecinţe băneşti. între 17 octombrie, după ora 5:30, şi 18 octombrie, perioadă bună pentru a afla, a învăţa, a se exprima în public, a susţine probe orale în diferite circumstanţe socio-profesionale. Posibilitatea de a face unul sau mai multe drumuri, nu lipsite de mici piedici de natură legală (avize, aprobări, fie ele şi verbale, de tipul obţinerea unei autorizaţii, legitimaţii sau a unui permis). Premise dificile pe direcţia relaţiilor cu colaboratorii în contextul activităţilor publice sau a desfăşurării responsabilităţilor profesionale curente. Horoscop Urania Taur Intre 12 şi 14 octombrie spre seară, momentele în care nativii pot fi cuprinşi de nelinişte sau de nemulţumire pot căpăta aspectul unei revolte interioare, care le poate tulbura somnul sau care le-ar putea afecta echilibrul organic. în preajma zilei de 13 octombrie se va produce Luna Plină în Berbec, care va influenţa direct şi destul de intens axa celor două case ale sănătăţii, vizând activitatea psihică şi cerebrală, a organelor de simţ localizate în zona anatomică a capului, precum şi a aparatului renal. De aceea, nu vor fi indicate activităţile menite să amplifice ecoul interior ai supărărilor mai vechi sau al unui stres actual. Amprenta astrală a acestui context se va exercita şi asupra locului de muncă sau asupra relaţiilor de serviciu, obligându-i pe cei născuţi în zodia Taurului să se abţină de la orice demers, reacţie sau intervenţie menite să amplifice o stare de animozitate. în ciuda efortului de a se tine departe de conflicte, momentul astral îi poate împinge pe nativi să ia decizii care pot modifica o înţelegere anterioară, verbală sau contractuală. Între 14 octombrie, după ora 19:29, şi dimineaţa zilei de 17 octombrie, perioadă mai bună, atât organic, cât şi psihic, care îi va face pe cei născuţi în zodia Taurului să fie într-o bună formă fizică şi să-şi desfăşoare activităţile curente cu mai puţin stres. Cu toate acestea, motivele de nemulţumire şi dispută cu un partener de viaţă sau de contract se pot înteţi, iar reproşurile şi criticile nu vor fi decât expresia unei nemulţumiri mai vechi şi mai profunde decât o arată, pentru moment, cuvintele. Nu este contextul astral potrivit pentru a dezbate un litigiu, a încerca o împăcare, a negocia un contract, între 17 octombrie, după ora 5:30, şi 18 octombrie, dialoguri cu cei responsabili în rezolvarea unor aspecte curente băneşti, financiare sau materiale. Horoscop Urania Gemeni Intre 12 şi 14 octombrie spre seară, tensiuni între nativi şi unul sau mai mulţi prieteni: divergenţele de opinii şi interesele nu doar că-i îndepărtează pe unii de ceilalţi, dar îi pun şi într-un conflict personal. Relaţiile sentimentale vor sta sub semnul convingerilor faţă de care nu există contraargumente şi care pot transforma o relaţie, caldă altădată, între doi oameni care se iubesc, într-una a pândei reciproce şi a hărţuielii. Stres generat de Luna Plină în Berbec, care se va produce la sfârşitul zilei de 13 octombrie şi care îşi va pune amprenta aspră, dură chiar, asupra axei celor două case ale relaţiilor personale, bazate pe simpatie, afinităţi sau sentimente: ea le va da Gemenilor disponibilitatea de a face observaţii şi comentarii care vor stârni, ia rândul lor, replici deloc confortabile. între 14 octombrie, după ora 19:29, şi dimineaţa zilei de 17 octombrie, impact astral moderat asupra fiziologiei sistemului endocrin. Efect neplăcut al acestor tranzite asupra regimului de muncă, unde se poate instala o stare de disconfort motivată de atitudini şi schimburi de cuvinte nemulţumitoare între nativi şi colegi, superiori ori chiar subordonaţi (reproşuri, acuzaţii, critici, pretenţii) marcate de subiectivism şi/sau exagerare ori deformare a adevărului. între 17 octombrie, după ora 5:30, şi 18 octombrie, Luna va tranzita zodia Gemenilor şi le va permite nativilor o binefăcătoare modificare a stării lor de spirit. Astfel, aceştia vor fi mai destinşi, mai optimişti, mai detaşaţi de factorii de stres sau măcar de provocările momentului. Perioadă bogată în stimuli mentali: intuiţie, imaginaţie, inspiraţie, capacitate de a se ataşa de ideile noi, curiozitate intelectuală, creativitate: moment favorabil debuturilor în plan artistic. Pe 18 octombrie, risc de a recepţiona în chip negativ ecourile care privesc imaginea publică ori performanţa lor profesională.

