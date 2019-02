Ianis Hagi a fost desemnat cel mai bun fotbalist român la Gala Trofeelor Alexandrion.

"Sincer să fiu nu mă aşteptam, dar sunt fericit că sunt apreciat pentru munca pe care o depun zi de zi şi datorită echipei şi stafului tehnic mă aflu aici. Normal că sunt satisfacţii când primesc astfel de premii. Muncesc de zi de zi de zi pentru asta. De mic am dorit să devin cel mai bun din ţară, dar şi în afara ţării atunci când voi juca. Eu am mai puţine trofee, dar tata are o cameră cu trofee şi asta este o motivaţie pentru mine să mă autodepăşesc şi să ajung într-o bună zi la performanţele lui. Eu sper ca uşor uşor să câştig cât mai multe trofee. Deocamdată le ţin în camera mea că sunt cam puţine", a spus Ianis Hagi.