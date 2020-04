Imaginea durerii. Medic rezident de la Spitalul Obregia: "Aşa arată fața mea şi e abia jumătatea programului, dintr-o singură zi"

"Cu mască și la trei ore de purtat masca... Așa arată fața mea și e abia jumătatea programului, dintr-o singură zi. Și mă pot considera dintre cei "norocoși" că au o asemenea mască. Urmează să mai vină alte zece, pe care dau vreo 350 lei. Dacă or mai veni", este mesajul tinerei doctoriţe.

Primul medic care a intrat în spitalul din Suceava după decontaminare: "Există un sâmbure de frică, dar Dumnezeu mă va proteja"

Aceasta face un apel către cei care îi judecă pe medici, reproşându-le că situaţia reală nu ai cum s-o cunoşti stând acasă, pe canapea, ci doar din linia 1 de luptă. Medicul rezident spune că, pe tot parcursul zilei, îi este imposibil să mănânce sau să bea apă: "Nu vă mai bateți joc de noi, e tare comod să urâți din casă, de pe canapea. Habar nu aveți care e situația reală în spitale... Sunt nemâncată de aseară, nu am mai băut apă de dimineață. Abia acum am ajuns acasă. Căci, odată echipat, nu te mai dezbraci să pui mâna la gură, să mănânci, să bei etc. Sunt ruptă", a mai scris medicul pe Facebook.