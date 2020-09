Încă o lovitură pentru Nea Mărin. Şi soţia lui a fost diagnosticată cu Covid-19

Celebrul coregraf Nea Mărin a fost confirmat cu coronavirus. Acesta se afla la Techirghiol, unde filma pentru noul sezon al show-ului „Poftiți pe la noi”, care urmează să fie difuzată la Antena 1 anul viitor.

Nea Mărin, pe numele său real Marin Barbu, și soția lui au o formă ușoară a virusului SARS-CoV-2 și se află internaţi la Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș".

""Mă simt foarte bine. N-am nicio chestie. N-am avut nimic. Duminica trecuta am facut temperatura 38 si de atunci n-am avut nimic, dar faptul ca a aparut chestia asta. S-a testat un coleg de-al nostru si a fost pozitiv. Am zis sa ma testez si eu. Sunt pozitiv. Am venit ieri la "Matei Bals" la camera de garda. M-am internat, sunt foarte bine. Analizele sunt bune. Chiar acum o ora mi s-a spus ca luni o sa fac un CT si daca la CT nu sunt modificari o sa ies si eu tot luni ori marti sa ma izolez si eu la domiciliu. Un singur test l-am facut joi si a iesit pozitiv si eu si sotia si am venit de buna voie si ne-am internat. Deja mi-au facut injectile alea in burta. Mi-au facut, mi-au dat un antibiotic mai usor si asta mi s-a spus ca daca nu sunt modificari acasa. Şi sotia e bine. E la fel ca si mine, e fara probleme. Am purtat masca de dimineata pana noaptea. Am si filmat cu viziera pe fata. Am pierdut totul de sub control la mare. Multi copii care se apropiau de noi sa faca poze, sa le dam autografe. Eu crezand ca nu sunt un pericol am pus mana pe ei. Pe plaja sau chiar si pe strada, pe unde filmam copiii erau dupa noi", a declarat Nea Mărin.

În prezent, filmările show-ului sunt suspendate. Mai multe vedete, dar şi unii dintre angajații trustului Intact care au participat la înregistrări au intrat în izolare.

"Toti care au fost pe langa mine au fost anuntati. In primul rand vedetele pe care le-am avut la ultima filmare. Alex Velea, Speak, iubita lui, Sonny, inca un baiat Babana. Toti sunt acum in izolare si se vor testa toti. Au inceput sa se testeze pentru ca au zis sa lase cateva zile de cand ne-am intalnit. 5 zile. Nu stiu cu inceputul scolii, chiar si eu ma tem pentru ca am nepoti. Cred ca ar trebui sa faca tot posibilul ca sa nu se imbolnaveasca si copiii cum se imbolnavesc si maturii", a mai spus Nea Mărin.