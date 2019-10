Articol publicat in: Politica

Liviu Dragnea continuă lupta în instanţă cu actuala conducere PSD şi insistă pentru dizolvarea partidului

Liviu Dragnea continuă lupta în justiţie cu actuala conducere a PSD. Curtea de Apel Bucureşti ia în discuţie contestatiile facute de avocaţii lui Liviu Dragnea la Statutul PSD şi alegerea în funcţiile de conducere a partidului a premierului Viorica Dancila, a lui Orlando Teodorovici în funcţia de presedinte-executiv şi a lui Mihai Fifor în funcţia de secretar general al PSD. Liviu Dragnea foloseşte ca argument exact condamnarea pe care a primit-o în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecție a Copilului Teleorman. Liviu Dragnea a contestat în instanţă deciziile congresului PSD din cauza dosarului "Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman", caz in care fostul lider PSD a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare, arată ziare.com. Fostul lider PSD sustine ca, avand in vedere ca cele doua angajate de la Directia Copilului care au lucrat in realitate la PSD Teleorman au comis fapte de frauda, activitatea organizatiei judetene a fost ilicita in perioada 2006-2012, ceea ce duce, potrivit legii, chiar la dizolvarea acesteia. Este vorba despre cele doua secretare PSD care erau angajate fictiv la Directia Copilului Teleorman, condamnate in dosarul sau. Tribunalul Bucuresti a respins insa acest punct de vedere si au motivat ca procurorii nu au cerut instantei dizolvarea PSD Teleorman. In acest context, magistratii Tribunalului Bucureşti nu au explicat că nu există un temei legal pentru a pune in discutie participarea la congresul PSD a unei organizatii de partid care continua sa existe si nu este supusa vreunei proceduri de desfiintare/dizolvare, tocmai pentru că în dosarul de condamnare a lui Dragnea nu s-a constatat că PSD Teleorman a încălcat legea. Liviu Dragnea nu a renunţat la idee şi şi-a pus avocaţii să conteste decizia la Curtea de Apel. Joi, această instanță trebuie să analizeze solicitarea lui.

