Marcel Ciolacu, singurul politician fără mască în rândul invitaţilor la recepţia organizată de Ziua Naţională a Franţei

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a avut o mască de protecţie, pe care a ţinut-o în mână pe toată durata discursurilor oficiale. În schimb, toţi cei din jurul liderului social-democrat au purtat mască de protecţie, conform Ştirileprotv.

La mijlocul lunii mai, Marcel Ciolacu a explicat de ce nu a purtat mască în Plenul Camerei Deputaţilor, deşi aceasta trebuie purtată obligatoriu în spaţii închise, aşa cum prevăd normele de prevenire a răspândirii noului coronavirus.

"Sub formă de glumă, am vrut să transmit că am o suferinţă la nas şi... o să lămurim lucrurile. Am o deviaţie de sept depistată în urma unui control medical efectuat cu ocazia leşinului. Am făcut şi acest control medical", a afirmat liderul PSD.