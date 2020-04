Marius Şumudică: "Au venit pe aici, au îmbolnăvit cadre medicale, şi acum pleacă înapoi să culeagă sparanghel"

COVID-19. Marius Șumudică (49 de ani), antrenorul lui Gaziantep, a vorbit în această dimineață despre pandemia de coronavirus și spune că e ferm convins că la finalul anului trecut a fost la rândul său infectat. După ce a văzut pe aweroportul din Cluj, tehnicianul român a avut de spus cuvinte grele la adresa românilor care pleacă la muncă în străinătate.

Marius Şumudică e convins că a fost infectat cu COVID-19. "Am avut simptomele de care zic epidemiologii"

"Am văzut imaginile, erau incredibile. Unul nici nu ştia unde zboară. Nu se poate aşa ceva, era luat de acasă şi dus să muncească acolo. Sunt unele lucruri care ne trag în jos. Noi dăm ordonanţe, sunt fel şi fel de ordonanţe prin care bătrânii nu au voie să iasă din case. Acum, oamenii ăia erau trimişi prin autocare la aeroport. Eu n-am nimic cu Diaspora. Frate, unii au dreptate. Au venit şi au îmbolnăvit jumătate din ţară, la Suceava e nenorocire. Acum plecaţi din ţară bine mersi. Din cei care au plecat din ţară, măcar unul are coronavirus. Au venit pe aici, au îmbolnăvit cadre medicale, şi acum pleacă înapoi să culeagă sparanghel", a declarat Marius Şumudică.

Marius Șumudică, despre revenirea rapidă în țară: ”Nu-mi permit defel astfel de lucruri!”

Decizia de a reveni în România, imediat după ce virusul COVID-19 a ajuns și în Turcia este considerată și acum una foarte bună de către tehnicianul român.

”Mă felicit că am venit acasă, e foarte bine că am plecat de acolo și au înțeles și ei, Plus că după aceea au recunoscut că știau, că-i anunțasem.

Adevărat, am făcut un efort financiar, pentru că defel nu-mi permit astfel de chestii, dar familia mea e pe primul loc. Mi-am luat staff-ul, i-am anunțat și am plecat. Păi, weekend-ul ăsta. sper că nu greșesc pentru că mă uit doar la ei, au avut carantină totală, n-a avut nimeni voie pe stradă 48 de minute”, a mai spus Șumudică, la Digi Sport.