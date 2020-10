Mărturia cutremurătoare a unui medic, după ce un pacient vindecat de COVID a murit: Copilul o să-l cunoască din poze!

Tatiana Grecu e medic primar la ATI la Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu. Femeia a fost puternic afectată după ce unul dintre pacienţii săi, care a stat din cauza coronavirusului în spital nu mai puţin de o lună, a murit.

După o luptă crâncenă cu boala, victima de 47 de ani reuşise să câştige lupta cu virusul, testele lui ieşind negative, însă bărbatul a decedat.

„Azi am avut o zi tristă! Era un om obișnuit, avea doar 47 de ani ! Și trei copii , unul de 1 an , care îl va cunoaște pe tatăl său doar din poze ! A avut ghinionul să se infecteze cu acest virus parșiv și deși era un om puternic care a suferit și a luptat din toate puterile lui aproape o lună, nu a supraviețuit! Am sperat și eu și asistentele mele în fiecare zi în care era ,,putin mai bine” , ( așa ne spunea el ), deși era vizibil că luptă pentru fiecare respirație, am sperat că împreună vom câștiga! Ne mulțumea pentru fiecare lucru, ne mulțumea pentru fiecare zi în care făcea progrese și ne-am bucurat toată echipa când au ieșit testele negative! Am crezut că am învins! Bucuria însă a fost de scurtă durată…..! Acest virus parșiv deja făcuse ravagii !

Nu poți….nu se poate să nu-ți pese! Nu se poate să nu ne afecteze aceste morți, acești oameni a căror privire plină de chin, de speranță, de recunoștință ne urmăresc mult timp! Cu siguranță ochii acestui om de o bunătate ieșită din comun nu o sa-i uit curând!", a scris femeia.

