Mărturia unui pastor din Suceava infectat cu noul coronavirus, după o lună de chin. "Domnul ne-a arătat cât de uşor se poate muri"

Daniel Grigoriciuc şi soţia acestuia, Tabita, s-au infectat cu COVID-19 şi au fost internaţi, în luna martie, în Spitalul Judeţean Suceava. Starea de sănătate a pastorului s-a agravat, motiv pentru care a fost transferat la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi.

"M-am întors dintr-o slujire din Belgia, la un moment dat am simţit că sănătatea mi se şubrezeşte şi s-a dovedit că eram infectat. Şi eu, şi soţia am ajuns la spitalul din Suceava, de unde eu, din cauza agravării stării, am ajuns la Iaşi. Sunt impresionat de dragostea fraţilor şi a surorilor care s-au rugat pentru mine. Vreme de o lună nu am vorbit decât cu mine însumi şi cu Dumnezeu. Domnul ne-a arătat cât de uşor se poate muri, că nu ne putem bizui pe noi, că trebuie să ne bizuim pe el... am fost la terapie intensivă, am văzut scene care m-au marcat pe viaţă. Medicii au recunoscut că din punct de vedere medicală singura mea şansă a fost Dumnezeu. Acum am vigoare, poftă de mâncare şi poftă de viaţă”, a relatat, în direct la radio, de pe pat de spital, Daniel Grigoriciuc, conform Monitorul de Suceava.

Potrivit sursei citate, Daniel Grigoriciuc a fost în comă indusă. Pastorul a fost intubat şi nu a fost conştient. După ce şi-a revenit, şi-a sunat soţia, care este şi în prezent internată în spitalul din Suceava, şi i-a spus că va fi transferat de pe Terapie Intensivă pe o altă secţie.

"Pentru mine este o minune că pot să fiu reauzit pe post, vocea îmi e afectată pentru că am fost intubat, însă acum sunt bine, gradul de saturaţie e aproape de 100%. Mă pot bucura de aerul de afară, însă deocamdată doar din salonul în care mă aflu. Sunt bine, aş vrea să le mulţumesc tuturor celor care s-au rugat pentru mine, pentru familia mea”, a mai spus bărbatul în intervenţia telefonică la radio Vocea Evangheliei, în prima zi de Paşti.