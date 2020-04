Medicamentul Plaquenil a dispărut din farmacii. Pacienţii cu boli autoimune nu mai au acces la tratamentul de bază

Nicoleta-Mirela Dinu are de 43 de ani şi suferă de Lupus Eritematos Sistemic: “Plaquenil e medicamentul de bază pentru problema mea momentan și dacă nu mai am se agravează boala”, spune pacienta.

Laura Dolis are 39 de ani, e diagnosticată cu Lupus sistemic de 11 ani și atarge atenţia că, în cazul acestei boli, dacă nu iei tratamentul, organele sunt afectate și există riscul de deces.



Carmen Ciocârlan are 49 de ani şi este diagnosticată cu Lupus din 2014. Ea spune că mai are rezerve de Plaquenil pentru câteva săptămâni şi că a fost sfătuită de medicul curant să înjumătățească doza, pentru a se asigura că va avea cât mai mult: “Acest medicament m-a ajutat să nu am dureri mari de articulații, la mine așa se manifestă Lupusul. Nemaluându-l e posibil să revină durerile, care într-un puseu sunt foarte mari. Gândiți-vă că mă durea mâna și când schimbam postul cu telecomanda", explică femeia manifestările bolii de care suferă.

Gabriela Șerbănescu are 51 de ani şi este un caz special. Ea e diagnosticată cu mai multe probleme autoimune și are nevoie atât Plaquenil, cât și de Euthyrox, ambele absente din farmacii: “Dacă nu iau Plaquenil, risc să am dureri mari, să fac pusee în problemele mele și să ajung la spital, iar acum nu e indicat să se întâmple asta. În plus, sunt pacient operat de tiroidă și trăiesc pentru că acest Euthyrox există; daca nu iau două luni, a treia sunt îngeraș. Dacă nu aș mai lua, după o lună mi s-ar face rău, aș avea stări de leșin și aș simți că rămân fără aer”, explică pacienta situaţia în care se află.

Anunţ oficial al Ministerului Sănătăţii: În 13-14 aprilie 2020 vor fi livrate 77.499 cutii de Euthyrox 50 mc Românii şi-au cumpărat Plaquenil preventiv, pentru cazul în care ar contracta virusul COVID-19