Ministrul Educaţiei, Monica Anisie: Sunt şanse mici ca şcoala să înceapă în regim normal din toamnă. Ce scenarii sunt luate în calcul

AN ŞCOLAR 2020-2021. "Am analizat modalităţile în care am putea redeschide unităţile de învăţământ începând cu 2020 - 2021. Toate scenariile pe care le avem ţin cont de recomandările Ministerului Sănătăţii. Cel mai bun scenariu va fi acela în care elevii, unii vor fi la şcoală şi alţii vor urmări cursurile în sistem online, urmând să facă rocada în funcţie de situaţia epidemiologică", a declarat ministrul.

Conform lui Anisie, unul dintre scenariile luate în calcul era să înceapă şcoala normal, "dar nu e cazul de situaţie normală", iar dacă va fi din ce în ce mai rău mai rău, să continue învăţarea online.

Referitor la nemulţumirile exprimate de elevi în legătură cu educaţia online, ministrul a declarat că vor fi organizate cursuri de formare pentru profesori, "pentru a îmbunătăţi ceea ce s-a făcut".

AN ŞCOLAR 2020-2021. Vacanţa de vară ar putea fi scurtată, noul an şcolar ar începe cu două săptămâni mai devreme

Ministerul, obligat să asigure laptopuri

Legea 109/2020 modifică și completează două articole din Legea nr 1/2011 și prevede următoarele: ”Ministerul Educației și Cercetării asigură elevilor și profesorilor infrastructura necesară, constând în dispozitive și acces la internet, pentru accesarea Bibliotecii Școlare Virtuale, Platformei școlare de elearning și a altor platforme educaționale agreate.”

„Asigură, la cerere, fiecărui cadru didactic și fiecărui elev un dispozitiv – laptop sau tableta – conectat la internet, pentru a putea participa la activitațile de e-learning.”

Citeşte şi Cum şi când începe anul şcolar 2020-2021. Cele trei scenarii aflate pe masa Guvernului

Publicarea actului normativ vine după ce Ministerul Educației a anunțat că va fi lansată încă din luna mai, prin Oficiul Național de Achiziții Centralizate, de la Ministerul Finanțelor, licitația de echipamente pentru școala online. Dispozitivele vor intra în baza materială a școlilor și vor fi predate de elevi sau profesori la terminarea perioadei de folosire.

Cum şi când începe anul şcolar 2020-2021. Cele trei scenarii aflate pe masa Guvernului

Asociațiile de părinți iau în calcul trei variante posibile de începere a anului școlar 2020-2021. Astfel, părinții propun ca elevii să fie chemați la școală normal, jumate acasă și jumate să facă lecții online sau toți să învețe de acasă, online.

Nelu Tătaru, anunţ despre redeschiderea şcolilor: "La sfârşitul lunii august vom spune ce putem face în 15 septembrie"