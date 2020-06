Nico, încă o vedetă testată şi izolată din cauza coronavirusului. Artista a intrat în contact cu Andrei Ştefănescu

"Suntem bine, suntem izolaţi de marţi, pe 29 ieşim din izolare şi ne-am cam plictisit, pentru că am stat aproape trei luni de zile. Eu spun că ajung (n.r. râde). Am făcut testul de coronavirus şi este negativ, dar aşa este legea, tot trebuie să stau în izolare. Iniţial, nu trebuia să fac testul, dar l-am făcut pentru că aveam spectacol duminică şi am decis să îl fac, să fim în siguranţă.

Nici cu fiica mea nu m-am văzut în perioada asta, asta e, ne vedem după 29 iunie, vorbim la telefon zilnic, la fel şi cu mama. Ea a fost foarte îngrijorată, i-a fost chiar teamă, dar totul este ok, suntem în siguranţă. Este un moment când te întrebi dacă nu ai făcut bine ceva, deşi întotdeauna am păstrat distanţa, am la mine tot felul de dezinfectanţi, mi-am pus masca înainte să intru în platou, toate astea le fac", a declarat Nico în emisiunea "La Măruţă".

