Oana Lis a rămas gravidă la 40 de ani? Soţia lui Viorel Lis a făcut marele anunţ. "Am aflat o veste bună"

Oana Lis a lăsat să se înţeleagă că ar fi rămas gravidă, într-o postare de acum două zile, scrie wowbiz.ro. "Azi sunt happy, am aflat o veste buunaaa!", a scris Oana, care nu a dorit să dea mai multe detalii. "Eşti însărcinată?", a întrebat-o o amică. "Ar fi minune!!", a răspuns Oana.

"O veste buna ar fi sa auzim că vei deveni mămică! Eu îți doresc asta din tot sufletul!", i-a transmis şi Ioana Călugăreanu, buna sa prietenă. "Într-adevăr, am 40 de ani şi nu am copii, însă asta îmi oferă timp să mă ocup de mine, momentan. Dar asta nu înseamnă că este târziu. Sunt alte vremuri acum dar, ştii cum este, aştept o minune. Cred că acesta este primul lucru care îţi lipseşte pentru a fi o femeie împlinită. Da, într-adevăr sunt femei care nu vor să facă copii, dar eu nu sunt aşa. În ultimii ani au început să mă atragă copiii, să mă joc cu ei, să mă gândesc la lucrul ăsta pentru că este ceva ce vine din noi. Oricât am spune "nu", instinctul matern, iubirea de mamă este în noi.", a declarat Oana Lis într-un interviu.