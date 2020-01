POVESTE ADEVĂRATĂ. "Am făcut dragoste la beţie cu iubitul celei mai bune prietene de Revelion". Cum s-a întâmplat totul

O greșeală o poate costa scump pe o femeie, după ce a făcut dragoste cu iubitul celei mai bune prietene chiar de Revelion, scrie antena3.ro.

„Am făcut dragoste cu iubitul celei mai bune prietene de Revelion. Acum mă simt mizerabil și mă tem că ma descoperi pentru că mi-am uitat eșarfa în camera lui.

Citeşte şi POVESTE ADEVĂRATĂ. "Fac dragoste cu un coleg de muncă dar sunt cu 10 ani mai mare decât mama lui"

O mare parte din gașcă a mers în oraș, dar prietena mea nu a putut pentru că avea gripă.

Prietena mea și cu mine avem 22 de ani, iar iubitul ei, care a ieșit cu noi, 24. E un tip drăguț și chiar mă bucur de relația noastră.

Ne-am simțit bine și era normal pentru noi să petrecem cât mai mult împreună. La miezul nopții ne-am sărutat.

Ar fi trebuit să fie ceva prietenesc, dar băusem amândoi mult și s-a transformat într-un sărut pasional.

Odată ce am început, nu ne-a mai oprit. Mi-a spus: „Ar trebui să vii cu mine acasă. Nu mă poți lăsa așa. Am avut o noapte foarte pasională, dar ne-am simțit teribil când ne-am trezit a doua zi. Amândoi am fost de acord că nu ar trebui să spunem nimic prietenei mele.

Mi-am luat hainele repede și am plecat. Putea să fie sfârșitul, deși mă simțeam vinovată. Dar am realizat că am uitat eșarfa la el.

El nu stă singur, stă cu mai mulți tipi care mă cunosc pe mine și pe prietena mea, așa că nu m-am putut duce să o iau.

Nu am numărul lui de mobil și știu că prietenul meu are acces total la rețelele lui sociale, așa că nu pot să îi dau un mesaj.

Știu că nu a ajuns încă la el pentru că încă e răcită. Simt că trebuie să-i spun totul înainte de a vedea eșarfa.

Știe că e a mea pentru că mama mea a cumpărat-o din India pentru mine și ei îi plăcea. Nu mă pot ierta, iar ea nu mă va ierta vreodată", s-a confesat tânăra.