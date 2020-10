Prefectul Capitalei, suspect de coronavirus. Gheorghe Cojanu a intrat în contact cu o persoană infectată cu COVID-19

"Eu, astăzi, n-am fost la serviciu. A fost un caz de COVID… Fiind contact, s-a prezentat ambulanța. Am fost și eu testat și am fost trimis să stau în izolare. Aștept rezultatul testului. Am fost la serviciu și la prima oră am aflat că un contact de al meu, de la serviciu, a fost testat pozitiv. Și eu și încă o persoană am fost testați. Mâine (sâmbătă – n.red) primim rezultatul”, a declarat prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, la postul B1 TV, citat de G4Media.

Gheorghe Cojanu a fost întrebat despre modul în care este calculată incidenţa cazurilor de COVID, dacă este luată în calcul populaţia domiciliată sau populaţia rezidentă.

"Nu știu datele de care mă întrebați dumneavoastră. Eu v-am spus că Prefectura doar primește aceste date și nu calculează. Nu știm datele la care se raportează INSP. Sunt niște cifre care au fost convenite de către Guvern. Nu noi calculăm aceste cifre", a spus Cojanu.

Grupul pentru Comunicare Strategică a anunţat, vineri, lista judeţelor în care indicele infectărilor cu virusul SARS-COV2 cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, a depăşit pragul de 1.5. Pe primul loc se află Bucureştiul, cu 2.81, urmat de Alba şi Vâlcea.

Vineri, 16 octombrie, România a raportat 4.026 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-COV2. Este un nou record de infectări cu coronavirus în ţara noastră şi a treia zi consecutiv în care avem peste 4.000 de cazuri noi. La Terapie Intensivă a fost înregistrat un nou record - 726 de pacienţi internaţi în stare gravă. De asemenea, 75 de persoane diagnosticate cu COVID-19 au murit.