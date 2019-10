Articol publicat in: Justitie

Reacţia DNA în cazul scaldalului de la Tarom: "Nu vă putem furniza nici un fel de informaţii"

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Direcţia Naţională Anticorupţie a refuzat să ofere informaţii despre motivul chemării la audieri a Mădălinei Mezei, fostul director Tarom, Mădălina Mezei. "În situația în care cele menționate de dvs. în cerere ar face obiectul unei cauze penale, informațiilor solicitate le sunt incidente prevederile art. 28 alin (1) "Comunicarea de informaţii privind stadiul actelor de cercetare reprezentanţilor mass-media poate fi făcută numai după ce există suspect în cauză...." și alin. (5) "Informaţiile privind existenţa unei plângeri sau denunţ pe rolul organelor de urmărire penală referitoare la posibila săvârşire a unor fapte de natură penală, precum şi datele cuprinse în aceste acte de sesizare nu sunt publice. (....) În cazul sesizării organelor de urmărire penală din oficiu, pot fi emise comunicate în acest sens cu acordul procurorului de caz." din Ghidul privind Relaţia dintre Sistemul Judiciar din România şi Mass – Media. Prin urmare, nu vă putem furniza nici un fel de informații despre existența sau inexistența unei cauze care să privească aspectele din cererea dvs", precizează DNA, la solicitarea STIRIPESURSE.RO. Mădălina Mezei a fost chemată luni la DNA. Fostul director Tarom a spus că este vorba de un dosar de abuz în serviciu la Ministerul Transporturilor și că a fost chemată în calitate de martor. Stenograme INCENDIARE. Cum cerea ministrul Cuc directorului Tarom lista cu numele parlamentarilor din avioane Mădălina Mezei, fostul director general al Tarom, a declarat că ministrul Transporturilor Răzvan Cuc i-a cerut să anuleze anumite curse interne pentru a-i împiedica pe unii parlamentari să ajungă la Bucureşti pentru a vota moţiunea de cenzură. Răzvan Cuc, despre fostul director Tarom: Dovedeşte incompetenţă, inconsecvenţă şi că este aservită unor grupuri de interese loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay