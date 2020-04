Sora Ronei Hartner, în prima linie în lupta cu coronavirusul: "E omul de bază în spital. Se ocupă de toată criza de la Montreal"

„Sunt foarte mândră de sora mea şi mă gândesc la ea mereu cu emoţie zilele acestea! Este o româncă ambiţioasă şi cred că are adunaţi vreo 25 de ani de facultate! La bază a făcut Facultatea de stomatologie în România, după care de două ori Chimia. Este născută în 1971, are 49 de ani, şi este plecată în Canada din 1999.

Acum susţine congrese peste tot şi este cea care se ocupă de toată coordonarea crizei la Montreal! Ea formează echipele, se duce în toate spitalele, în 20 de locaţii diferite şi se ocupă de toate echipele. E realmente în contact cu microbul! Dar ea e pasionată! A creat societatea tiroidienilor, în Canada! Face o mulţime de lucruri acolo. Este om de bază la Spitalul Verdun din Montreal', a povestit Rona pentru click.ro.

„Eu sunt coordonator clinic-administrativ la prevenţia infecţiilor. Mă ocup de centrele de copii, de programele familiale (mama şi copilul), de centrele de protecţia copilului pentru Montreal, de programele în sănătate mentală. Am în coordonarea mea 17 centre pentru vârstnici şi când au nevoie fac coordonarea la Spitalul Verdun din Montreal.

Eu ajut echipele să aibă traiectorii securitare pentru pacienţii lor cu Covid-19. Am ajutat Royal Victoria să deschidă centrul pentru oamenii străzii care sunt bolnavi, ca să nu-i contamineze pe alţii. Pentru centrele de protecţie a copilului i-am ajutat să organizeze locuri securitare pentru copiii cu dizabilităţi, pentru copiii plasaţi, pentru tinerii delincvenţi care sunt în aceste centre, în Montreal', a declarat Rinda Hartner, pentru aceeași sursă.

Rona Hartner îşi doreşte să devină mamă

Rona Hartner a avut parte de un an greu, după ce a dus o luptă crâncenă cu cancerul. Din fericire, actriţa a reuşit să învingă boala, iar acum, singura ei dorinţă este să se bucure din plin de fiecare moment al vieţii.

Mai mult decât atât, îşi doreşte foarte mult un copil cu bărbatul căruia i-a devenit soţie anul trecut. Vedeta este oprimistă şi speră într-o minune, deşi la 47 de ani nu este atât de uşor să rămână însărcinată.

„Dacă lumea spune oare ‘o să avem sau nu un copii, mie nu mi-e frică deloc, pentru că am doar 47 de ani în curând, adică pe 9 martie va fi ziua mea şi fac 47 de ani cu ajutorul lui Dumnezeu. După chimoterapie am avut foarte multe schimbări hormonale, ca să zic aşa, şi nu ştiu sigur dacă va mai fi posibil, dar e clar că ne dorim.

Ăsta este cursul normal al vieţii şi e normal, dacă ne-am căsătorit creştineşte, să vrem să avem o familie creştină şi să acceptăm copiii. Dacă El consideră că trebuie să devin mămică la 47 de ani, sunt de acord, pentru că un copil este o binecuvântare la orice vârstă ar veni. Am rezultatele de la toate analizele de un an după ce a fost declanşat cancerul, nu mai am nimic”, a mărturisit Rona Hartner la Antena Stars.