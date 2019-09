Starneste-i pasiunea in pat din bucatarie! Afrodisiace mai putin cunoscute

Cu totii am auzit de afrodisiacele faimoase, cum sunt ciocolata, stridiile, telina sau mierea de albine, insa exista multe alte fructe, legume banale – de genul celor pe care le folosim mereu la supe si salate – sau condimente ce produc „scantei" in dormitor. Afla mai departe care sunt alimentele afrodisiace mai putin cunoscute si ce efecte au asupra corpului uman.

Ierburi aromate si condimente pentru pasiune

1. Lemn dulce

Lemnul dulce a fost folosit de secole de catre chinezi in diverse scopuri medicinale. Substanta continuta de aceasta planta, glicirizina, este de zeci de ori mai dulce decat zaharul. Vechii chinezi considerau ca femeile care mesteca radacina plantei vor avea o viata sexuala mai intensa. De asemenea, mirosul plantei duce la cresterea circulatiei sanguine spre penis.

2. Chimen dulce

Inca de pe vremea Egiptului Antic, oamenii foloseau chimenul dulce ca afrodisiac. In timp, s-a descoperit ca acesta reprezinta o sursa considerabila de estrogeni vegetali, putand reface echilibrul hormonal si restaura libidoul.

3. Cardamom

Acest condiment e intrebuintat de multe popoare pe post de afrodisiac, in special cu efecte vizibile in ameliorarea problemelor legate de impotenta. Acesta contine cineol, substanta ce mareste circulatia in zonele in care e aplicat.

Legume care starnesc dorinta

1. Morcov

Morcovii sunt benefici din mai multe motive pentru sanatate. Asadar, pe langa faptul ca sunt bogati in betacaroten si vitamine, ei stimuleaza in special libidoul masculin.

2. Castravete

Mirosul de castravete actioneaza ca stimulent sexual in special pentru femei, marind circulatia sanguina spre vagin.

